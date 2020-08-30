Başkan Soyer, İzmirlileri bisiklet üzerinden selamladı

yılı nedeniyle kent sokaklarını bisiklet üzerinden turlayarak İzmirlilerin bayramını kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İzmirlileri bisiklete binerek selamladı. Korona virüsü önlemleri nedeniyle Başkan Tunç Soyer, önceki bayramların aksine büyükşehir belediyesi bando takımının yer aldığı üstü açık otobüse binmedi.

Başkan Soyer, bu kez kortejin önünde bisikletiyle ilerleyerek Karataş'tan Üçkuyular'a kadar geldi. İnönü Caddesi üzerinden Poligon'a kadar pedal çeviren Soyer, yol boyunca vatandaşları selamladı. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlarda, Soyer'e bayraklarıyla ve el sallayarak karşılık verdi.