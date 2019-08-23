Başkan Soyer, İzmirlilerin ulaşım ile ilgili talep ve önerilerini dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı İzmir Buluşmalarının üçüncüsü “Ulaşım ve Toplu Taşıma” başlığı altında yapıldı. Yüzlerce katılımcı, üç buçuk saat süren toplantıda ulaşımla ile ilgili düşüncelerini dile getirdi, önerilerini sıraladı.

İzmir'in geleceğini katılımcı bir anlayışla şekillendirmek, kenti dayanışma ve birlik içinde yönetmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından başlatılan İzmir Buluşmalarının üçüncüsü, Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezinde “Ulaşım ve Toplu Taşıma” başlığı altında yapıldı. Buluşmaların ilkinde "Kültürpark'ın geleceği", ikincisinde "tarım ve sağlıklı gıdaya erişim" konularında kentlilerin görüşüne başvuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu sefer ulaşım temasıyla düzenlenen toplantıda çok sayıda İzmirliyi dinledi; notlar aldı, gelen sorulara yanıt verdi. Toplantıda Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulaşımla ilgili birimlerde görev yapan bürokratları da eşlik etti

Toplantının açılış konuşmasını yapan Soyer, kenti ortak akılla yönetmenin, kentle ile ilgili kararları birlikte vermenin önemine değinerek, "İzmir Buluşmaları adıyla yapmaya başladığımız toplantılar; Türkiye'ye ilham versin, örnek olsun. Demokrasi beş yılda bir sandığa gitmek demek değildir. Kentlilik bilincini oluşturmak için, kentle ilgili kafa yormalı, birlikte fikir üretmeliyiz. Bu toplantılar bunun kanallarını açmaya yarıyor. Kentle ilgili uygulama yapan mekanizmalara vatandaşların katkı vermesini sağlayan toplantılar oluyor. Kültürpark ve tarımla ilgili yaptık, her seferinde çok iyi niyetli değerlendirmeler edindik. Çok verimli toplantılar oldu” dedi. Sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanan toplantı anlık olarak yüz bin kullanıcıya ulaştı.

5 bin hektar alan yandı

Konuşmasında İzmir'de yaşanan orman yangınlarına da değinen Başkan Soyer, yanan alanın ifade edildiği gibi 500 hektar değil, yapılan son tespitlere göre 5 bin hektarın üzerinde olduğunu iddia etti. Büyük bir felaket olarak tanımladığı orman yangınlarını İzmir tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak nitelendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “İzmir küllerinden doğacak” diyerek başlatılan kampanya ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi:

"İzmir ciğerlerini kaybetti. Şimdi Ege Orman Vakfı bir bağış kampanyası başlattı; ama mesele sadece fidan dikmekten ibaret değil. Dikilecek ağacın türünden onun korunmasına, vatandaşların ona sahip çıkma bilincine, eğitimine kadar birçok alanda adım atılması gerekiyor. Lütfen fikirlerinizi bizimle paylaşın demiştik. Çok önemli tavsiyeler geldi. Heyecan verici olan şu ki; İzmirli olağanüstü bir hassasiyet taşıyor."

İzmir 30 Ağustos'ta ormanları için buluşuyor

Bir sonraki İzmir Buluşması'nın yanan ormanların geleceğine birlikte karar vermek için yapılacağını söyleyen Başkan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Ağustos günü yanan alanda bir yangın buluşması yapma kararı aldık. İstiyoruz ki orada bize yazılı gelen mesajlar dışında sözlü olarak düşüncesini ifade etmek isteyen vatandaşlarımız kendilerini ifade etsinler. Ardından İzmir Büyükşehir Meclisi olarak olağanüstü bir şekilde toplanma kararı aldık. Oradan gelen önerileri ve bizim olgunlaştırdığımız düşünceleri karar haline getireceğiz ve valiliğe götüreceğiz. Tüm İzmirlilerin düşüncelerini en büyük karar alma organı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde değerlendireceğiz. İzmir'in geleceğiyle ilgili kararlar alacağız. 30 Ağustos'u iple çekiyoruz. O meydanda İzmir'in geleceğini etkileyecek kararları birlikte almak istiyoruz.”

Ulaşım müjdeleri

Soyer, kentin merkezindeki trafik sorununun çözümüne yönelik gelen öneriler hakkında konuşurken, Alsancak Garı önünde trafiğin yeraltına alınacağını böylelikle trafik sıkışıklığının aşılacağını belirtti. Kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Soyer'in, bisiklet aparatı olan toplu taşıma araçlarının sayısının arttırılması yönünde gelen talep üzerine, "Aparat olan araç sayısı 60 taneydi. 236 tane yeni alındı. 296 adet aparat olacak. 26 Ağustos'tan itibaren de katlanabilir bisiklet kullanan İzmirliler otobüslere binebilecek” sözleri salonda büyük sevinç oluşturdu.

Ayrıca Soyer'in aktarma merkezlerinin hepsine tuvalet koyulacağını, tüm duraklara vatandaşların otobüslerin geçtiği durakları, görebileceği haritalar ve beklediği hattın kaç dakika sonra geleceğini takip edebileceği sistemler kurulacağı yönündeki açıklamaları da salonda alkışlarla karşılandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin ulaşım sıkıntısı ile ilgili taleplerine de değinen Başkan Soyer, “İçiniz rahat olsun. Yeni eğitim döneminde ulaşım probleminiz kalmayacak. Ulaşımla ilgili öğrenciler için hazırladığımız sürprizler var. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız” şeklinde konuştu.