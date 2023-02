Başkan Soyer, Karabağlar-Gaziemir Metro Hattı'nı tanıttı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 6'ncı aşaması olacak Karabağlar-Gaziemir Metro Hattı'nı tanıttı. 32,6 kilometrelik hattın İzmir'in en büyük yatırımı olacağını söyleyen Başkan Soyer, “İzmir'in kent içi ulaşımında bir dünya kenti olması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem yatırımlarına devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağdaş ve çevreci ulaşım hedefi istikametinde Çiğli Tramvayı'nda sona gelen, Buca Metrosu'nun yapımına başlayan, Narlıdere Metrosu'nu ise bu yıl içinde açacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi kente yeni bir hat daha kazandırıyor. İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 6'ncı aşaması olacak Karabağlar-Gaziemir Metro Hattı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan törenle tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğindeki tanıtım toplantısına Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

“Ok yaydan çıktı”

Devam eden yatırımlar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kenti demir ağlarla örmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Soyer, “Heyecanımız çok büyük. Tarihi bir an. Üstelik içinde bulunduğumuz konjonktürü düşünürseniz ne kadar büyük tarihi bir an olduğu daha iyi anlaşılır. Ok yaydan çıktı. Bugün o hedefe doğru ilk adımı atıyoruz. Heyecanımız gerçekten çok büyük. Yola çıktığımız zaman çalışma arkadaşlarıma İzmir'i demir ağlarla öreceğiz demiştim. Ülkemizin kurucu iradesinin bu evrensel vizyonuna sadık kalarak cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında İzmir'i iki yeni metro hattıyla kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Devam edeceğiz”

Karşıyaka Tramvayı ile entegre olacak Örnekköy Tramvayı ve Otogar-Kemalpaşa Metro hatları için de hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Soyer, “Dünyanın tüm çağdaş kentleri gibi, İzmir'in her karışını demir ağlarla örüyoruz, örmeye devam edeceğiz” dedi.

“Kendi rekorlarımızı kırmaya devam ediyoruz”

32,6 kilometrelik hattın tamamlandığında İzmir'in en uzun metro hattı unvanını alacağını, tamamı yer altında olacak 24 istasyon bulunacağını belirten Başkan Soyer, günde 340 bin yolcu taşımayı hedeflediklerini söyledi. Soyer, “Buca Metrosu, 765 milyon euroluk bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımıydı. Karabağlar-Gaziemir Metro hattının toplam maliyeti araçlarıyla beraber 2 milyar 105 milyon euro olacak. Kendi rekorlarımızı kırmaya devam ediyoruz. 2 milyar 105 milyon euroluk yatırım rakamı gerçekten şu anda sadece İzmir'in değil Türkiye'nin en önemli rakamlarından olacak. Üstelik bunu baştan sona İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla başaracağız” diye konuştu.

“Oyuncak tren bile alamıyorsunuz”

Karabağlar-Gaziemir Metro Hattı'nda Konak bağlantısının da General Asım Gündüz durağı ile kılçık hattı denen bir sistemle bağlanacağını ifade eden Başkan Soyer, birçok hattın birbirine bağlanacağını söyledi. Soyer, “Tüm bu ekonomik şartlar altında, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, darboğazda, dolar ve euro başını alıp gitmişken biz çalışmaya devam ediyoruz; devam edeceğiz. Ne yazık ki 2023 yılı yatırım programında Otogar-Halkapınar Metrosu için dokuzuncu kez 2014'ten bu yana 3 bin liralık bütçe koymaya devam ediyorlar. Sadece bu hatta değil Selçuk Ortaklar, Ödemiş Kiraz demiryolu projelerine de ayrılan bütçe biner lira. Oyuncak tren bile alamıyorsunuz” dedi.

Yeni metro hattında Neşet Ertaş durağı

Ülkenin aydınlığı için birlik beraberlik mesajı veren Başkan Soyer, İzmir'de Karabağlar'da uzun yıllar yaşayan Neşet Ertaş'ın adının bir durağa verileceğini açıkladı. Tanıtım töreni Neşet Ertaş'ın türküsü ve alkışlarla sona erdi.

Günde 340 bin yolcu

İzmir Ulaşım Ana Planı'na uyumlu şekilde hazırlanan hatta, 2030 yılında günlük 340 bin yolcu taşınması hedefleniyor. Anketler yapılarak ve nüfus yoğunluğu fazla bölgeler belirlenerek çizilen hatla özellikle Karabağlar ilçesinin Eskiizmir, Bozyaka semtleri ile Gaziemir bölgesindeki ulaşıma ve trafiğe nefes aldırılması hedefleniyor.

İstasyonlar nerelerde olacak?

24 istasyona sahip proje güzergahı mevcut metro hattının Stadyum İstasyonu'na entegre edilerek, bağımsız istasyonla başlayacak. Yeni metro hattı sırasıyla Konak, Halkapınar, Gıda Çarşısı, Tepecik, İstikbal, Gürçeşme, Yeni Yol, General Asım Gündüz, Çalıkuşu, Eski İzmir, Seniha Mayda, Dostluk Bulvarı, Atatürk A.T.M.L., Altan Aydın, Fuar İzmir, ESBAŞ, Gaziemir Eski Kaymakamlık, Abdullah Arda, Gaziemir Stadyum, Gaziemir Güvenpark, Adnan Menderes Havaalanı, Sanayi, Görece ve Menderes olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar-Gaziemir Metrosu için hazırladığı projeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Altyapı Genel Müdürlüğünün onayını sundu. Onayın ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yatırım programına girmesi için gönderilecek ve yapım ihalesi hazırlıkları başlayacak.