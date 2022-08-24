Başkan Soyer, Kocatepe'den İzmir'e taşınacak Türk bayrağını teslim etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Kocatepe'den İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü yapacak kafileyi Afyon'a uğurladı. İstiklal mücadelesi ruhunu 100 yıl sonra yeniden yaşatacak yürüyüş kafilesine Türk bayrağını teslim eden Başkan Tunç Soyer, “Atalarımızın zafere uzanan adımlarını izlemekten gurur duyuyoruz. 9 Eylül sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin kurtuluşudur” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Kocatepe'den başlayıp 9 Eylül'de İzmir'de sonlanacak Zafer ve Anma Yürüyüşü için kafile yola çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 400 kilometrelik tarihi yürüyüşün katılımcılarını Tarihi Havagazı Fabrikası'ndan Afyon'a uğurladı. Başkan Soyer bugün kafileyle Afyon Dereçine'de buluşacak.

Uğurlamada Başkan Tunç Soyer'e Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir gönüllü takımı, kafiledeki sporcular ve çok sayıda İzmirli eşlik etti. Törende Başkan Tunç Soyer, “100 yıl önce atalarımız bu cennet vatanı bize emanet etmek için olağanüstü bir zafer kazandı. O zafer yolculuğu 100 yıl önce başladı. Kanları, canları pahasına kazandıkları o zaferle yeni bir devlet kuruldu, Cumhuriyet kuruldu. Ülkemiz demokrasinin, tam bağımsızlığın, özgürlüğün ve barışın memleketi oldu. Atalarımızla iftihar ediyoruz. Bugün gelecek nesillere yine bu eşsiz vatanı emanet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu muazzam zaferin ilk adımlarını atmak için bugün İzmir'den yola çıkıyorsunuz. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin” dedi.

“100 yılı kutlamak her kula nasip olmaz”

9 Eylül'de yeniden İzmir'de buluşacaklarını belirten Başkan Soyer, “9 Eylül sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin kurtuluşudur. Yeni bir devlerin, Cumhuriyet'in başlangıç tarihidir. 100 yılı kutlamak her kula nasip olmaz. Bizler bu nedenle çok şanslıyız. Kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun 100'üncü yılını idrak ediyoruz. O yüzden çok gururluyuz. 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda büyük bir coşkuyla buluşmak üzere hepinize iyi yolculuklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer ay yıldızlı bayrağı kafileye emanet etti

Başkan Soyer 400 kilometrelik tarihi yolculuk boyunca taşınacak ve son durağı 9 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek kurtuluş törenleri olacak Türk bayrağını Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Siyami Çetin'e teslim etti.

Başkan Soyer Dereçine'de Zafer Yolu'na katılacak

Bugün Afyon'a hareket edecek Başkan Soyer, ilk olarak Büyük Taarruz öncesi şanlı ordumuza kucak açan Dereçine'ye gidecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocatepe'den başlayıp İzmir'de sonlanacak Zafer ve Anma Yürüyüşü çerçevesinde etkinlikler Büyük Taarruz öncesi Türk ordusuna kucak açan Dereçine'de 24 Ağustos akşamı başlayacak. Açılış İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ve Prof. Dr. Ergün Aybars'ın konuk olarak katılacağı “Barış ve Türkiye Söyleşisi” ile yapılacak. Aynı gece ünlü sanatçı Haluk Levent de sahne alacak. Konser sonrası komşu Yeşilçiftlik Kasabası'na düzenlenecek 8 kilometrelik halk yürüyüşüne katılacak kafile, geceyi de çadır kampında geçirecek.

Zafer Yolu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'a ilişkin son hazırlıklarını silah arkadaşlarıyla paylaştığı Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek kafile, Büyük Taarruz'un tarihi yıl dönümü olan 25 Ağustos gecesi ise Çakırözü köyünden Kocatepe'ye uzanan 14 kilometrelik Zafer Yolu'nda yürüyecek. Bir asır evvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere yürüdüğü yoldan Kocatepe'ye ulaşacak kafile, sabah saatlerinde düzenlenecek anma törenlerinden sonra İzmir'e uğurlanacak. Lisanslı dağcı, sporcu ve gönüllü gençlerden oluşan ana yürüyüş kafilesi ise bağımsızlık mücadelesinin hürriyet ve istiklal coşkusuyla mayalandığı 400 kilometrelik Zafer Yolu'nu tıpkı atalarımızın geçtiği köy ve kasabalardan yürüyerek, 14 günde İzmir'e varacak.

Kurtuluş günleri kutlanacak

Güzergâh üzerindeki Atatürk Evi, müze ve şehitlik ziyaretlerinin ardından Dumlupınar'a yürüyecek ekip, Mustafa Kemal Paşa'nın “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir, İleri” emriyle ulusun zaferini müjdelediği Zafertepe'de düzenlenecek etkinliklere de katılacak. Banaz, Uşak, Ulubey, Eşme, Kula, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu ve Kemalpaşa'nın kurtuluş günü kutlamalarına katıldıktan sonra İzmir'e doğru ilerlemeye devam edecek kafilenin son durağı ise 9 Eylül sabahı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek İzmir'in kurtuluş törenleri olacak. Yürüyüş kafilesi, Kocatepe, Zafertepe ve Dumlupınar şehitliklerinden bayrağa sardıkları hatıra toprağını da Cumhuriyet Meydanı'nda yükselen Atatürk Anıtı'nın toprağına katacak.

Tarih söyleşileri ve müzik dinletileri

Kafileye hat boyunca mobil ekipleriyle lojistik destek sağlayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, yürüyüşçülerin geçtiği köylerde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek kurtuluş ve zafer coşkusunu yöre halkıyla birlikte yaşayacak. Kamp akşamlarında köy halkının da davetli olacağı tarih söyleşileri ve müzik dinletileri düzenlenecek, çocuklara hikaye kitapları ve Nutuk hediye edilecek.