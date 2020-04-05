Başkan Soyer, kuşları elleriyle besledi

Ekipler hayvanların beslenme odaklarını artırırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Saat Kulesi çevresindeki kuşlara yem verdi.

Sokaktaki hayvanların gıda ihtiyacını karşılayan işletmeler korona virüs salgını nedeniyle hizmete ara verince devreye İzmir Büyükşehir Belediyesi girdi. Sokak ve meydanlarda insan yoğunluğunun da azalması yüzünden kedi-köpek ile kuşların beslenmesi için ek önlemler alındı. Büyükşehir, işletmelerin kapanmasından bu yana 11 merkez ilçede sokakta yaşayan hayvanlara 16 ton, merkez dışındaki 19 ilçede de 70 ton olmak üzere toplam 86 ton kuru mama ve yem dağıttı. Korona önlemleri kapsamında kapatmak zorunda kaldığı iş yerinin önünde her gün beslediği canlarda aklı kalan esnafın ve hayvanseverlerin rahat olmasını isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yeter ki siz evden çıkmayın. Sokaktaki canlar bize emanet. Onların aç kalmaması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Güvercinleri unutmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Meydanı'nın simgesi haline gelen güvercinleri de unutmadı. İzmirlilerin attığı yemlerle beslenen güvercinler, meydanın eski kalabalığını yitirmesi yüzünden aç kalınca her gün bir görevli güvercinleri yemlemeye başladı. Başkan Soyer de özellikle bisikletle geldiği günler, sırt çantasında getirdiği yemlerle güvercinleri besleyerek mesaiye başlıyor.