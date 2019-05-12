Başkan Soyer, Macera Park'ı gezdi, spor tırmanışı yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Atatürk Mahallesinde 30 dönüm alanda kurulan Macera Park İzmir'i gezdi. Açık hava sporlarının yapıldığı mekanlar ile dağcılık, kaya tırmanışı, zipline gibi aktivitelerin bulunduğu parkta spor tırmanışı yapan Başkan Soyer, zipline'a da binerek macera tutkunlarını tesise çağırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılı ekim ayında Bornova Atatürk Mahallesinde hizmete alınan Macera Park'ı gezdi. Spora önem veren ve her sabah 10 kilometre koşan, şehir içi ulaşımda bisikleti tercih eden Başkan Soyer; dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline gibi aktivitelerin bulunduğu parkta spor tırmanışı yaptı; zipline'a binerek heyecan dolu bir gün geçirdi.

Macera Park gezisi sırasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından alanda düzenlenen, 18 ilden 59 sporcunun katıldığı “Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası” yarışlarını da izleyen Soyer, sporculara başarılar diledi ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğa sporuyla uğraşan veya dağcılık sporuna başlayacak gençler için parkın çok değerli olduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Eskiden beri içimde kalan bir spordu. Bugün fırsat buldum ve kısa süreli de olsa spor tırmanışını deneme şansım oldu. Olağanüstü heyecan verici bir yer” diye konuştu.

“Macera İzmir Projesi”, ATRAX'S 2017 yılı eğlence fuarında “Sporlu Şehirler Daha Eğlenceli” temasıyla “Yıldızlı Proje” ödülüne layık görülmüştü. 30 dönüm alan üzerinde açık hava sporlarının yapılabildiği mekanlar ile dağcılık, kaya tırmanışı, zipline gibi aktiviteleri barındıran park; kısa sürede adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu. Macera Park İzmir; engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik düzenlemeler ile 4 bin metrekarelik piknik alanı, seyir terasları, seyir kulesi, gölet ve süs havuzları ile kentin önemli cazibe merkezi arasında yer alıyor.