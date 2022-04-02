Başkan Soyer, Millet İttifakı'na 3 hizmet yılını anlattı

Toplantıda kentsel dönüşüm ve planlama, altyapı, sosyal hizmetler ve tarımsal hizmetler alanlarında hayata geçirilen ve planlanan projeler sunuldu.

Başkan Soyer 3 hizmet yılını Millet İttifakı'na anlattığı toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan, Ednan Arslan, Kamil Okyay Sındır, Kani Beko, Mahir Polat, Murat Bakan, Özcan Purçu, Sevda Erdan Kılıç, Tacettin Bayır, İYİ Parti İzmir milletvekilleri Aytun Çıray ve Müsavat Dervişoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Demokrat Parti İzmir Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şeref Şencanbaz ve Deva Partisi Konak İlçe Başkanı Alev Özegeli katıldı.

“İhalenin iptali söz konusu değil”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu'nun yapım ihalesine ilişkin kararın İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili 6 siyasi partinin temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Başkan Soyer, Buca Metrosu'nun yapım ihalesinin tamamen yürürlükte olduğunu vurgulayarak, “İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin kararı Buca Metrosu ihalesinin iptali anlamına gelmiyor. Süreç bizim açımızdan devam ediyor. Buca Metrosu mutlaka hayata geçecek. Kaynakları hazır, finansmanı hazır, projesi hazır. Hiçbir engel yok. Sürecin uzaması söz konusu değil. Hiçbir şekilde engellenmesi de söz konusu değil. Aynen devam ediyoruz, bir sıkıntı yok. Şantiye kontrollerini yaptık. Önümüzdeki hafta konteynırlar yerleştirilecek” ifadelerini kullandı.

“Birçok imalatın işçiliği sıfır gösterilmiş”

Buca Metrosu'nun en hızlı, güvenilir ve kaliteli şekilde yapılması için sürecin titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Başkan Soyer, “Bu ihale kararını biz tek başımıza vermiyoruz. En düşük teklifin geçersiz sayıldığı birçok örnek var. Çünkü idare o teklife ihaleyi verdiği takdirde işin yapılmayacağını bilir. Dolayısıyla ihale mevzuatında en düşük fiyat sorgulaması diye bir uygulama vardır. Biz de bu sorgulamayı yaptık. Gördük ki, birçok imalatın işçiliği sıfır gösterilmiş. İzmir 4. İdare Mahkemesi yeteri kadar incelenmediğini söylüyor ama tam tersine son derece titiz bir çalışma yapıldı. Son derece detayları irdelendi. Burada idare şu kuşkuya düşer. Ben bu ihaleyi verirsem acaba karşıma çıkacak işçilik ne olacak? Acaba bana verdiği taahhüdü yerine getirmek için ne tür hukuki çözüm arayışlarına gidecek, önüme ne tür rakamlar gelecek? İdare bütün bunlardan kuşku duyduğu için, ihaleyi en düşük fiyatı verene vermeyebilir. Nitekim biz de böyle yaptık” diye konuştu.

“Buca Metrosu aynen devam”

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'nın tarihinde ilk defa böyle bir şey yaşandığının altını çizen Başkan Soyer, “Uluslararası ihale normlarına göre yapılan bir ihalede bir yerel mahkemenin aleyhte karar vermesi gibi bir durum ilk defa oluyor. Dünyadaki en iyi finansman örneklerinden biridir. Biz de bunun Danıştay'da iptaliyle ilgili süreci devam ettireceğiz. Ama burada şunu çok net söyleyeyim. Bu, Buca Metrosu'nun önünde bir engel değil. Buca Metrosu ihalesi aynen devam edecek. İki ay gecikme yaşanabilir, hepsi bu. Süreçle ilgili herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

“İzmir'in röntgenini çekiyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini hayata geçirerek dirençli kent oluşturma yolunda öncülük ettiğini belirten Başkan Soyer, “İzmirlilerin öncelikle yaşadıkları kentte, yaşadıkları binalarda kendini güvende hissetmeleri gerekiyor. Türkiye'nin deprem araştırması projesi için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ODTÜ ve Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi ile protokol imzaladık ve araştırmalara başladık. Elde ettiğimiz verilerle fay hatlarının adeta röntgenini çekeceğiz. Bu araştırma sayesinde geleceğe bir proje de bırakmış olacağız. Kenti etkileme riski taşıyan deniz ve karadaki fay hatlarının inceleneceği depremsellik araştırması ile Bayraklı, Bornova ve Konak ilçe sınırları içerisindeki yaklaşık 11 bin hektarlık alanın zemin yapısı ile zemin davranış özelliklerinin modellenmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarla kentin tsunami ve sismik hareketleri değerlendirilecek, diri fayları belirlenecek, bunların en son ne zaman hareketlendiği ölçülecek. İzmir'de 100 kilometre yarıçapında belirlenen alan üzerindeki faylar haritalandırılacak. Yakın zamanda da üniversitelerimizden gelen rapora ulaşacağız” dedi.

“Terra Madre uluslararası gastronomi fuarını kente getiriyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda Türkiye'de herhangi bir yerel yönetimin yapmadığı şekilde çalıştığını belirten Bakan Soyer şöyle konuştu:

“Tarımda planlama yapılmamış ve küçük ölçekli üreticinin tarımla uğraşması istenmemiş. Hep büyük ölçekli üreticiye destek verilmiş. Biz planlama üzerine yoğunlaşıyoruz. Mera hayvancılığının Ege bölgesinde desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Terra Madre uluslararası gastronomi fuarını kente getiriyoruz.”