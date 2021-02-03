Başkan Soyer, selden zarar gören aileleri ve esnafı ziyaret etti

Başkan Soyer, sel mağdurlarına “Derdinize derman olmak için buradayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürürken, Başkan Tunç Soyer, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sel mağdurlarını ziyaret etti. Selden etkilenen ailelere ve esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Soyer, "Çektiğiniz acıyı içimizde hissediyoruz. Derdinize derman olmak için buradayız" dedi.

Soyer ve Torun, önce evleri sular altında kaldığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otele yerleştirilen Konak Lale Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Otelde kalan 7 aileye İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gereken tüm desteğin verileceğini belirten Başkan Soyer, "Hiç kimseye lütuf yapılmıyor. Devlet, belediye dediğimiz kurum her vatandaşın insanca yaşaması için ne gerekiyorsa yapmakla yükümlüdür. Bir yılda alınan yağışın beşte birini bir günde alıyorsanız bu afettir. Bu afet kimilerinin canını daha çok yakıyor kimi daha uzakta kalıyor. Bu afet kentteki bütün derelerin taşmasına yol açtı. İzmir tarihinde böyle bir şey yaşamadı. Hem metropol hem ilçelerdeki dereler taştı; ama bu afet bizi mazur göstermez. 'Napalım, afet oldu' diyecek durum yok. Tam tersine madem afet var bize düşen sorumluluk daha fazla büyüyor. Bizim eksiğimiz farklı bir şey; ama sizin sorunlarınıza sahip çıkmak bizim asli vazifemiz. Biz sadece sorumluluğumuzun gereğini yapmak istiyoruz. Bunun için buradayız" diye konuştu.

"Bütün ihtiyaçlarınız karşılanacak"

Başkan Soyer, selden zarar gören ailelerin hayatını iyileştirene kadar gerekeni yapacaklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Sizin acınızı paylaşmaya geldik. Bundan sonra da birlikte olacağız. 7 ailenin tamamıyla tek tek oturup ne gerekiyorsa yapacağız. Ev eşyanızdan başınızı sokacak yere kadar biz yerine getireceğiz. Bu felaketin mağduru olarak sizlere sahip çıkmak bizim vazifemiz. Daha dünün yarası çok taze. Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız burada ailelerin ihtiyaçlarını tespit edecek ve bir rapor hazırlayacak. Hızla yaraları saracağız. Ben bunun için varım. Bir hafta on gün içinde bütün ihtiyaçlarınız karşılanacak. Gerekirse bu sorunu bir daha yaşamamanız için size başka yer bulacağız. Sizin sorununuz neyse çözeceğiz."

Başkan Soyer, yaşadıkları sıkıntılardan dolayı psiko-sosyal destek talebinde bulanan ailelere de destek vereceklerini belirtti.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "Belediye başkanımız ve ekibi konuya hakimler. Önemli olan can. Eksiklikler giderilir, yapılması gerekenler yapılır ve bu kötü günler geride kalır" dedi.

Güzelyalı esnafını ziyaret etti

Başkan Soyer, otelde kalan selzede ailelerin ziyaretinin ardından Güzelyalı'ya giderek Poligon Deresi'nin taşması sonucu evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Ziyarete; CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Ednan Arslan, Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, genel sekreter yardımcıları; Eser Atak, Ertuğrul Tugay, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, Güzelyalı Muhtarı Nedim Altan katıldı. Esnafı tek tek gezerek sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanlarında olduğunu, ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü, ihtiyacı olan tüm esnafa ve yurttaşa gereken desteğin verileceğini belirtti.