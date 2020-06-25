Başkan Soyer: "Turizmde önceliğimiz İzmir'in güvenli olduğunu göstermek"

30 Haziran tarihinde çevrim içi yapılacak “Geleceğin Ülkesi Avrasya'nın Kalbinden Bir Bakış” konulu Birinci Uluslararası Kentsel Forumu öncesi bir Rus televizyonuna konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemi süreciyle beraber turizmde de önceliğimiz kentimizin güvenli olduğunu göstermek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Haziran tarihinde çevrim içi yapılacak “Geleceğin Ülkesi Avrasya'nın Kalbinden Bir Bakış” konulu Birinci Uluslararası Kentsel Forumu öncesi Rus televizyonuna konuştu. Başkan Tunç Soyer, “Pandemi bize doğayla uyum içinde yaşamamız gerektiğini gösterdi. Doğayı korumak ve onu en önemli varlığımız olarak kabul etmeliyiz. Eğer doğa hasta ise biz iyi olamayız" dedi.

"Kentimizin temiz ve güvenli olduğunu diğer ülkelere, turistlere göstermeliyiz"

Hijyene dikkat çeken Soyer, "Diğer önemli konu da hijyen. Kentimizin temiz ve güvenli olduğunu diğer ülkelere, turistlere göstermeliyiz. Gastronomi, turistik değerler, tarih ve kültür alanlarında turizmi geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Ancak pandemi süreciyle beraber ilk önceliğimiz kentimizin güvenli olduğunu göstermek. Bundan sonraki süreçte kentlerde sivil toplum kuruluşlarının, hükümetin, belediyelerin ve özel sektörün birlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Artık dayanışma çok daha önemli hale geldi” dedi.

50'den fazla konuşmacı turizmi konuşacak

30 Haziran'da yapılacak “Geleceğin Ülkesi Avrasya'nın Kalbinden Bir Bakış” konulu Birinci Uluslararası Kentsel Forumu, Rusya ve dünyadan 50'den fazla konuşmacıyı bir araya getirecek. Uluslararası toplantıya kamu yetkilileri, iş dünyası, bilim insanları ve mimarlar katılacak. Forumda bölgesel ve kentsel gelişim programları, yeşil bölgeler, endüstri kasabaları, kent projeleri ve turizm altyapısı gibi başlıklar tartışılacak.