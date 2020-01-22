Başkan Soyer Urla'daki çalışmaları denetledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla'da devam eden çalışmaları inceledi, yeni başlayacak yatırımların müjdesini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir'in Urla'da sürdürdüğü çalışmaları inceledi. Tunç Soyer'e CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur da eşlik etti. Soyer, İZSU Genel Müdürü Raif Canbek'ten, Gülbahçe'deki 23,7 milyon liralık kanal, yağmur suyu, dere ıslahı çalışmalarıyla Yağcılar ve Demircili'deki içme suyu çalışmaları hakkında bilgi aldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan Denizli muhtarlık binasının inşaatını ziyaret eden Soyer, Mithatpaşa ve Fevzi Çakmak Caddelerinin asfaltlanması talimatını da verdi.

Urla'nın ihtiyaçları hızla çözülecek

Önceki yıllarda bir bölümü ıslah edilen Tabaklar Deresi'nin geri kalan kısımlarının yanı sıra Kurmaç ve Kamanlı derelerinin ıslah çalışmalarını da derhal başlatacaklarını söyleyen Soyer, “Şirinkent'in atık su sorunu ile Mehmet Ali Aygüven Caddesi'nin yağmur suyu sorununu da çözeceğiz. Urla Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü, İZSU, Fen İşleri ve İZBETON olmak üzere belediyemizin tüm birimleriyle ilçemizin ihtiyaçlarını hızla çözeceğiz. Urla Belediyesi meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Ben de düzenli Urla'ya geleceğim ve çalışmaları inceleyeceğim.”