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Başkan Soyer ve TMSF Başkanı Gülal, İzmir için buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal İzmir için buluştu.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ı makamında ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin'in de yer aldığı ziyarette, kent gündemine ilişkin konular değerlendirildi. Muhiddin Gülal, ziyaret anısına Başkan Soyer'e vazo, Soyer de konuğuna İzmir'in simgesi Saat Kulesi'nin maketini hediye etti.

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