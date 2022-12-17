Başkan Soyer: “Zeytine saygıda kusur etmemek gerek”

Seferihisar'da düzenlenen Zeytine Sadakat Buluşmasına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Zeytin bizim için en önemli değerlerden biri. Bu kainatta insanlıktan bile eski. Zeytine saygıda kusur etmemek gerek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” anlayışı doğrultusunda oluşturulan, kuraklık ve yoksullukla mücadele üzerine temellenen İzmir Tarımı Stratejisi çerçevesinde küçük üreticiye omuz verilmeye devam ediliyor. Seferihisar'ın Orhanlı köyünde yapılan Zeytine Sadakat Buluşmasıyla üreticilere bin 500 zeytin fidanı dağıtıldı. Buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Köy Kooperatifi İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Orhanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muhittin Akbulut, Pirinççi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Alpay, Ödemiş Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Olgun Ballı ile muhtarlar, üreticiler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Çocuk Belediyesi alanda çocukları boyama ile doğa ve ritim atölyesinde buluşturdu.

Törende konuşan Başkan Soyer, “Zeytin fidanı dağıtımına başlarken amacımız aslında meclise intikal eden zeytinliklerin madene açılmasıyla ilgili yasa tasarısının iptalini dillendirmek, onunla mücadele etmekti. Çok şükür geri adım attılar, yine vazgeçtiler. Bunun heyecanını yine beraber paylaşalım. Onlar defalarca deniyorlar. ‘Acaba direnç görmezsek bu defa başarır mıyız?', ‘Direnç görmezsek zeytinlikler madene açılır mı?' diye uğraşıp duruyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz” dedi.

“Zeytin bizim için en önemli değerlerden biri”

Yemyeşil doğaya, zeytin ağaçlarına hayranlığı dile getiren Soyer, “Bu koskoca kainatta binlerce yıldır biz hep mahvetmişiz bu güzelim doğayı. İnsanın içi parçalanıyor ama bir çare var. Bunu durdurmak mümkün. Küresel iklimle mücadele doğaya sahip çıkmakla geçiyor. Bu kainatta mutlulukla, huzurla yaşayabileceğiz. Zeytin bizim için en önemli değerlerden biri. Bu kainatta insanlıktan bile eski. Zeytine saygıda kusur etmemek gerek. Olağanüstü güzellik aynı zaman da da ekmek. Zeytin çoluk çocuğun istikbali. Bu cennete sonuna kadar sahip çıkacağız kimsenin kuşkusu olmasın. Orhanlı'yı ne jeotermale ne de madene teslim ettirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Yerli Malı Haftasını geçtiğimiz gün İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde kutladıklarını dile getiren Soyer, “Yüzyıl önce İktisat Kongresiyle başlamış yerli malı, yeni kurulacak cumhuriyetin tam bağımsız ve kendi kendine yeten bir ülke ekonomisi olması için alınması gereken kararlar alınmış. Dünyada büyük ekonomik kriz patladığında Türkiye kendi yağında kavrulan bir ülke olarak o krizleri hafif atlatmış. Dünyanın en büyük 7 ekonomisinden biriymişiz İktisat Kongresi'nin yapıldığı yıllarda. Enerji ihtiyacının yüzde yüzünü bu topraklardan temin ediyormuşuz” diye konuştu.

“İki çocuğumu bu topraklardan kazandığım parayla okuttum”

Yaşamını zeytin üreticiliğiyle devam ettirdiğini belirten kadın zeytin üreticilerden Mehtiye Kaya, “50 yaşındayım ben kendimi bildim bileli çiftçilikle uğraşıyorum. Ben iki çocuğumu bu topraklardan kazandığım parayla okuttum. Köyümüze jeotermal kurmak istediler onunla da hukuksal olarak mücadele ettik” şeklinde konuştu.

2023'ün ilk yarısında 213 bin zeytin fidanı dağıtılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü tarımsal destek programı çerçevesinde bugüne kadar İzmir genelinde üreticiye 2.5 milyon zeytin fidanı olmak üzere toplamda 5 milyon fidan dağıtımı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kadim kültürünü temsil etmesi ve diğer çeşitlere göre daha az su tüketmesi nedeniyle ülkemizde en çok yetişen zeytin çeşitlerinden biri olan memecik çeşidi için ilk kez 2022 yılında çalışmalara başlandı. 8 ilçeye toplam 11 bin 85 adet memecik zeytini dağıtıldı. 2023'ün ilk döneminde ise 213 bin meyve ve zeytin fidanı dağıtılacak. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticiler, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinden fidan talebinde bulunabiliyorlar.