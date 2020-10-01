Başkan Soyer'den 2021 Belediye Başkanları Zirvesi'ne davet

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çevrim içi Urban20 (U20) Belediye Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Başkan Soyer, katılımcıları 2021 yılı sonbaharında İzmir'de “Bir arada Yaşam” temasıyla düzenlenecek Belediye Başkanları Zirvesi'ne davet etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin bir araya geldiği ve 22 Kasım'da yapılacak G20 Zirvesi'nin yan toplantısı olan Urban20 (U20) Belediye Başkanları Zirvesi'ne katıldı. 3 gün sürecek çevrim içi U20 Zirvesi'nde konuşan Başkan Soyer, katılımcıları 2021'de İzmir'de “Bir arada Yaşam” temasıyla düzenlenecek Belediye Başkanları Zirvesi'ne davet etti. 2 yılda bir yapılan zirveye en son Düsseldorf Belediyesi ev sahipliği yapmış ve zirveye belediye başkanlarıyla uluslararası birçok kuruluşun temsilcisi katılmıştı.

Çalışma grubuna liderlik yaptı

İzmir iklim, sosyal içerme ve entegrasyon, sürdürülebilir ekonomik büyüme konularında birlikte çalışmak için oluşturulan bir şehir diplomasi girişimi olan Urban20'de bu yıl “Kapsayıcı Müreffeh Topluluklar” adlı çalışma grubuna başkanlık yaptı. G20 ülkesi metropollerinin ve güçlü uluslararası kurumların iş birliği içinde çalıştığı Urban20'de İzmir; Barselona, Berlin, Guangzhou, Johannesburg, Madrid, Meksika, Montreal, Riyad ve Strasburg kentlerinin katılımcı olduğu çalışma grubunun lideriydi. Çalışma grubu gençlerin yetkinleştirilmesi, cinsiyet eşitliği, sosyal uyum, erişilebilir konut ve istihdam piyasasının geleceği konusunda beş uzmanlık ve görüş kitapçığı hazırladı. Bu çalışmaların özetleri kasım ayındaki zirvede tüm G20 liderlerinin dikkatine sunulacak ve kent uygulamaları konusunda dünya liderlerine katkı yapacak.

Sıfır Plastik Atık Şehirler Ağı'na katılım protokolünü imzaladı

Başkan Tunç Soyer, zirvede UN-Habitat tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin Gerçekleştirilmesini Hızlandırmak İçin Kentleşmenin Gücünden Yararlanma: Gönüllü Yerel İnceleme ve SDG Şehirler Küresel Girişimi” başlıklı ilk oturumda önemli bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, Birleşmiş Milletler Habitat Genel Müdürü gibi isimlerin de konuşmacı olduğu panelde Soyer, İzmir'in sürdürülebilir kentsel gelişme konusunda yaptığı çalışmalardan söz etti.

Sürdürülebilir kentleşme

Soyer, 2020 yılının yakın tarihin en büyük küresel sağlık sorununu beraberinde getirdiğini söyleyerek korona virüsün küresel ısınma ve biyoçeşitliliğin kaybı ile beraber sürdürülebilir kalkınma üzerinde ciddi tehditleri olduğundan söz etti. Sürdürülebilir kentleşmenin bu tehditlerle mücadelede vazgeçilmez bir küresel eylem alanı olduğunu vurgulayan Soyer, İzmir'in yeni stratejik planına BM'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ni dâhil ettiklerini anlattı. Soyer, şöyle konuştu: “İzmir'in stratejik planına BM hedeflerine ek olarak yeşil altyapı yatırımları da dahil olmak üzere 10 yerel önceliği ekledik. Her yıl belediye birimlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni yerine getirmedeki başarısını ölçüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından oluşturulan Yeşil Şehir programına dahil olan Türkiye'deki ilk ve tek belediyedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayarak 2020 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 20 oranında azaltmayı taahhüt etti. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve World Wide Fund for Nature's Network ‘Sıfır Plastik Atık Şehirler Ağı'na katılım protokolünü imzaladı.”

25 ilçede sürdürülebilirlik ofisleri

Sosyal eşitlik konusunda yaptıkları çalışmalardan da söz eden Soyer, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kurduklarını ve bu ağ sayesinde İzmir'in 25 ilçesinde Sürdürülebilirlik Ofisleri açıldığını anlattı. “17 Küresel Hedef için 17 çalışma grubu oluşturuldu” diyen Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “Bu çalışma grupları şehir paydaşlarını bir araya getiriyor ve şehre özgü sorunlara çözüm arıyor. Çalışma gruplarında ilçe belediyeleri, kamu temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, uluslararası örgüt üyeleri, özel sektör, kamu kurumları var. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni demokratik ve kapsayıcı bir yönetişim etrafında şekillendirmek, hedeflerin yerelleştirilmesi kadar önemli.”

Kriz Belediyeciliği vurgusu

U20 Zirvesi'nde Montreal, İzmir ve Dünya Metropol Şehirler Birliğinin ortak düzenlediği ikinci çevrim içi etkinlikte ise pandemi ortamında bir arada yaşam, sosyal uyum ve kapsayıcı kentler konuşuldu. İzmir'de Türkiye'de örneği olmayan bir uygulama yaparak pandeminin ortaya çıkardığı sorunlara çözüm bulmak için “Kriz Belediyeciliği” adıyla bir yönetim modeli ortaya koyduklarını anlatan Soyer, “Pandemide sosyal uyumu ve kentsel kapsayıcılığı sağlamak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi, çok kapsamlı ve örnek alınan çalışmalar yürüttü, bugün de hala yürütmeye devam ediyor” dedi.