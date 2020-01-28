Başkan Soyer'den başarılı ortaokul öğrencisine bisiklet hediyesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başarılı öğrencilerden Ayşe Deniz'e 1'inci dönemde gösterdiği başarıdan dolayı bisiklet hediye etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, Konak ilçesine bağlı 2'nci Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Fatih Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Deniz'i (13) evinde ziyaret ederek bisiklet hediye etti. Başkan Soyer, bir süre Ayşe Deniz ile sohbet ederek kendisine başarı dileklerinde bulundu. Ortaokulu öğrencisi Ayşe Deniz ise bisikletin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Anne Yeşim Deniz de, kız çocuklarının okuması gerektiğini belirterek "Ben kızımla gurur duyuyorum. Başkanımız geldiği için çok mutluyum, heyecandan yerinde duramıyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tunç Soyer daha sonra mahallelilerle sohbet etti. Daha sonra Başkan Soyer, seyyar makam aracıyla Karabağlar ilçesindeki Bahçelievler, Vatan ve Tahsin Yazıcı Mahallelerini ziyaret ettikten sonra İzbeton'un Yeşilyurt Akevler Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarını da yerinde inceledi.