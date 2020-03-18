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Başkan Soyer'den belediye kiracıları iyi haber

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile belediye kiracılarından isteyenlerin Mart, Nisan ve Mayıs ayı kiralarını erteleyeceklerini duyurdu.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de görünmeye başlanan korona virüsünün vatandaşlarımıza bulaşmaması için hükümet yetkililerince bir dizi önlemler açıklanırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile belediye kiracılarına iyi haberi verdi.


Başkan Soyer'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde, “Korona virüs ile mücadele kapsamında esnafımız daha zor duruma düşmesin diye, isteyen kiracılarımızın mart, nisan ve mayıs ayı kiralarını erteliyoruz. Ekonomi yönetimindeki gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapacağız. Sağlıklı gıdaya erişim çok daha önemli.”

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