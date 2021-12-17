Başkan Soyer'den birlik ve beraberlik çağrısı

Başkan Soyer, "Yüzde 58 oy alarak seçildik. İzmirli bize güveniyor. Bizim daha çok çalışmamızı, üretmemizi istiyor. Biz de üreteceğiz. Farklı siyasi partilerden de olsak hepimiz İzmir için çalışıyoruz. Biz hepimiziz, hep beraber İzmir'iz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantılarının üçüncü birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) gerçekleşen meclis oturumunda Başkan Soyer, “Yüzde 58 oy alarak seçildik. İzmirli bize güveniyor. Bizim daha çok çalışmamızı, üretmemizi istiyor. Biz de üreteceğiz. Farklı siyasi partilerden de olsak hepimiz İzmir için çalışıyoruz. Biz hepimiziz, hep beraber İzmir'iz. Tabii ki eleştirileri ve eksikliklerimizi dinleyeceğiz. Mutlaka ilham alacağız. Saygıyla dinleyip eksiğimizi gidereceğiz. 'Siz yapamadınız, biz yaptık'. Bu kurgu doğru bir kurgu değil. Buradaki herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimsenin niyetinden kuşkumuz olamaz. Hepimizin sorumluluğu ortak. Hepimiz farklı siyasal partilerden de olsak İzmir için çalışıyoruz. 'Siz yapamadınız, biz yaptık' dediğiniz zaman kavramlar karışıyor. Beraber başarıyoruz ya da başaramıyoruz. Performanslarımızı daha nasıl ileri götürürüz bunun hesabını yapmamız lazım" diye konuştu.

"Gönlüm el vermedi"

Mecliste, Narlıdere ilçesinde bulunan 1/25.000'lik imar planlarında “ağaçlandırılacak alan” ve “askeri alan” olarak görülen, ancak 1/100.000'lik imar planlarında “kentsel yerleşme alanı” ve “ağaçlandırma alanı” olarak belirlenen bölge gündeme geldi. Bu alanı incelediğini ve imara açılmasına gönlünün el vermediğini söyleyen Başkan Soyer, “Benim AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan ricam var. Gitsin görsün bu noktayı. Gelsin desin ki, 'Hayır, burası imara açılabilir'. Ben de onu samimiyetle dinleyeceğim. Onun da vicdanının el vermeyeceğini düşünüyorum. Gidip görmesini rica ediyorum” sözlerine yer verdi.