Başkan Soyer'den 'çocuk dostu kent' sözü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir'de bu yıl da bir şenlik havasında kutlandı. Başkan Tunç Soyer, Kültürpark'ta çocuklarla buluşarak hem onların coşkularına ortak oldu hem de müjde verdi. Başkan Soyer, çocukları kent yönetiminin aktif katılımcıları olarak gördüklerini belirterek, “Çocuklarımızı yılda tek bir gün yönetici koltuğunda misafir etmekle kalmayacağız. İzmir'i Birleşmiş Milletler UNICEF'in 'Çocuk Dostu Şehir' kriterleriyle tam uyumlu hale getireceğiz. İzmir'in çocukları dünyanın en gelişmiş ülkelerinde yaşayan akranlarından bir adım geride olmayacak” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir'de coşkuyla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu oyun parkurları ve atölyeler ile konserler, Kültürpark'ı adeta bayram yerine çevirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Kültürpark'taki şenliğe katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu. Bisikletiyle geldiği Kültürpark'tan yine bisikletiyle ayrılan Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çevre yerleşimlerdeki çocuklara müzik eğitimi vererek oluşturduğu Mahalle Orkestrası'nın konserine de katıldı.

“Çocuk Dostu Şehir önceliğimiz"

Alanda çocuklara seslenen ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarını kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli çocuklara UNICEF'in “Çocuk Dostu Şehir” kriterini sağlaması için çalışacakları müjdesini verdi. 23 Nisan 1920 tarihinin ülkenin tam bağımsızlığına doğru atılan en büyük adımlardan biri olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, “23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kapılarını açtı. Bu tarihi günün Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş olması, şüphesiz ki içinde derin bir anlam ihtiva ediyor. Çocuklarımız, dünya halklarının kayıtsız şartsız egemenliğinin ve evrensel barışın yegane teminatıdır. 23 Nisan'ı anlamak Atatürk'ün evrenselliğini anlamaktır. 23 Nisan, çocukların barış içinde birbirine kardeşçe sarıldığı ilk çocuk bayramıdır” diye konuştu.

“Çocuk Belediyesi” geliyor

Birleşmiş Milletler UNICEF “Çocuk Dostu Şehirler” programını kendilerine rehber edineceklerini söyleyen Başkan Soyer, “Kentlerimizin kendini çocukların haklarını korumaya ve uygulamaya adaması gerekiyor. ‘Çocuk Dostu Şehir', çocuk haklarının tüm politikalara, uygulamalara ve bütçelere yansıması, çocuk haklarına dair sözleşmenin yerel seviyede karşılanması demektir. İzmir'in UNICEF'in ‘Çocuk Dostu Şehir' kriterini sağlaması için büyük bir kararlılıkla çalışacağız. Her yıl 23 Nisan'da yaktığımız kıvılcımın yıl boyunca ışık olup çocuklarımızın yolunu aydınlatması için çok sayıda proje uygulayacağız. Zira sadece sandıkta oy hakkı olan vatandaşımızı değil, onlar kadar her bir çocuğumuzu da kent yönetiminin aktif bu katılımcıları olarak görüyoruz. Bu doğrultuda atacağımız adımların başında çocuklarımıza karar mekanizmalarına dahil etmek gelecek. Onları yılda tek bir gün yönetici koltuğunda misafir etmekle kalmayacağız. Yıl boyunca düşüncelerini aktarabilecekleri ‘Çocuk Belediyesi' gibi yepyeni mekanizmalar kuracağız. UNICEF'in öngördüğü şekilde her çocuğun sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimi en büyük öncülüğümüz olacak” dedi.

İzmir'in çocukları her hizmete erişecek

İzmir'de çocukların yaşam kalitesini evrensel standartlara ulaştırmak için çalışmalar yapacaklarını aktaran Başkan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: “Çocuklarımız şehrin caddelerinde güven içinde yürüyebilmeli, oyun oynamak için yeşil alana sahip olmalı. Kültürel ve sosyal etkinlikler sadece yetişkinler için değil, çocuklarımız için de olmalı. İzmir çocuklarının yaşam kalitesini bu evrensel standartlara ulaştırmak için kapsamlı bir program yöneteceğiz. İzmir'in çocukları, Birleşmiş Milletler'in öngördüğü gibi ekonomik durumu, cinsiyeti, etnik kökeni, inancı veya engellilik durumu ne olursa olsun, her hizmete erişmekte eşit birer vatandaş olacak. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde yaşayan akranlarından bir adım geride olmayacaklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutluyorum. Tüm kalbimle diliyorum ki savaş ve kavga çocuklarımızın hayatlarından uzak dursun. Barış ve kardeşlik daim olsun."

Kültürpark'ta neşeli saatler

Kültürpark'ta; İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans, Ritim ve Bale Grubu, "23 Nisan ve Çocuk" temalı kısa film gösterimi, Mahalle Orkestrası, Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen çocukların halk oyunları gösterisinin yanı sıra, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Al Farah Çocuk Korosu Recep Ersayın İlkokulu Çocuk Korosu ve DJ performansı şenliğe ayrı bir renk kattı. Şenlikte çocukların ilgisini çekecek etkinliklerden biri de çocuk atölyeleri oldu. Çocuklar, "Planetaryum", "Işık Bilimi ve Işıldama", "Maddenin Hallerinde Buzun Kurusu", "Dalga Dalga Sesler", "Havayı Yakala", 12D sinema gösterimi ve "Sanal Gerçeklik- Hayvanlar Nasıl Görünür" atölyelerine katılıp deneyerek öğrenme şansı elde etti.