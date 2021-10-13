Başkan Soyer'den depremzedelere emsal müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, Bayraklı Belediye Meclisinde alınan emsal artışını onaylaması sonrası, diğer ilçelerdeki depremzedelerin beklediği müjde Başkan Tunç Soyer'den geldi. Soyer, “Kent genelinde, depremde ağır veya orta hasar görmüş binaların tamamına parsel bazında emsal artışı verilmesi teklifini önümüzdeki ilk meclise sunacağım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim 2020 depremi sonrası orta ya da ağır hasar raporu almış tüm binalar için emsal artışı vereceklerini duyurdu. Bayraklı Belediye Meclisinin aldığı “parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı” kararının, hafta başında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylandığını hatırlatan Başkan Soyer, “Bayraklı'da deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın ve ilçenin derdine derman olacak çözüm üretildi; ancak İzmir'in tamamında depremle ilgili negatif sonuçlar doğdu. En büyük felaket Bayraklı'da yaşandı; ama Menderes ve Karaburun'a kadar uzanan bir tablo var” dedi.

Toplumda oluşan çözüm beklentisinin farkında olduğunu ifade eden Başkan Soyer, bu nedenle depremden en çok etkilenen Karşıyaka, Bornova, Konak ve Karabağlar belediye başkanları ile bir araya geldiğini söyledi, şöyle devam etti:

"Yaptığım görüşmelerin neticesinde, sadece belirli ilçelerde değil, kent genelinde depremde ağır veya orta hasar görmüş binaların tamamına parsel bazında emsal artışı verilmesi yönünde önergeyi belediye meclisimize sunmaya karar verdim. Bunu, ilk mecliste sunacağız. Böylece, kent genelinde deprem nedeniyle orta ve ağır hasar raporu verilmiş tüm binalardaki hak sahibi yurttaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz. Meclisimiz nasıl takdir ederse öyle karar vereceğiz."

“Kentin geleceğini ipotek altına almayız”

Başkan Tunç Soyer, bir yandan depremzede yurttaşların sorununu çözme iradesi gösterdiklerini; ancak diğer taraftan şehircilik ilkelerini gözetmek zorunda olduklarını da kaydetti, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz ağır veya orta hasar görmüş binalara, parsel bazında ilave bir hak vereceğiz. Böylece deprem mağduru yurttaşlarımıza, oturulmaz duruma gelmiş binalarını aynı şekilde yapma imkânı sunacağız. Yerinde dönüşüm yapacağız. Aynı şekilde, aynı metrajda, o parselde. Ama bunu yaparken; İzmir'in bütünü için negatif sonuçlar doğuracak sonuçlara imza atamayız. Planlamacılık disiplinine aykırı davranamayız. Gelecekte bu şehrin insanlarını, çocuklarını ipotek altına alacak sonuçların doğmasına izin veremeyiz. Özetle, üzerine basa basa ifade ediyorum; mağdurun yanında bir karar alırken, kentin geleceğini de koruyoruz.”