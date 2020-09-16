Başkan Soyer'den Foça ve Menemen mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yoğun mesaisine Foça ve Menemen'de devam etti. Foça'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ulaşımla ilgili alt yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Soyer, ilçenin tarihi dokusunu ortaya çıkaracak Foça Surları Kordon Yolu Projesine de başlayacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça'ya giderek İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ulaşımla ilgili altyapı projelerini inceledi, yeni projelerin de startını verdi.

Başkan Soyer'in Foça programına Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve belediye bürokratları eşlik etti.

Bağarası'nda yayalara öncelik

Başkan Soyer'in ilk durağı Bağarası oldu. İzmir-Foça yolu üzerindeki yolun her iki tarafında yapımı tamamlanan bin 550 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmasını inceleyen Başkan Soyer, bölgedeki araç köprüsüne yayaların güvenliğini sağlamak için yaya yolu yapacaklarını da söyledi.

İlçenin en uzun bisiklet yolu olacak

Foça Belediyesi Yerleşkesinde Foça Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ası bir sunum yaparak, ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Ası, Foça'nın en önemli ihtiyaçlarından birinin Opet Benzinlik-Yeni Belediye Binası arası (Değirmenlik Caddesi) yol genişletme çalışması olduğunu belirterek, büyükşehir belediyesi tarafından projenin tamamlanması ile eski Foça girişinin yeni belediye yerleşkesine ve kamu kurumlarına çok rahat bağlanabileceğini söyledi.

Başkan Soyer, Değirmendere Caddesi'nde yol genişletme çalışması yapılacak alanda incelemelerde bulundu. Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ise yolun genişletilmesi için 3 bin 700 metrelik kısmında yama ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Başkan Soyer, Foça programı kapsamında eski garajda taşıma kooperatifleri yöneticileri ile de bir araya geldi. Kooperatif yöneticilerinin pandemi nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Başkan Soyer, ilçede faaliyet gösteren taşıma kooperatiflerinin İZTAŞIT uygulamasına geçmesinin faydalı olacağına dikkat çekti.

Beşkapılar Kalesi'ne modern yürüyüş yolu

Foça Belediyesinin hayata geçirmek istediği Büyük Deniz Sahil Projesi kapsamında sahil şeridinde de inceleme yapan Başkan Soyer, buradan ilçenin önemli tarihi simgelerinden Başkapılar Kalesi Surlarına geçti. Başkan Soyer, burada İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek çalışmalarla ilgili belediye bürokratları ile görüştü. Foça Surları 2. Etap Kordon Yolu Projesi kapsamında, 372 metre uzunluğundaki kıyı şeridinde Foça Kalesi surlarının önünde bulunan yürüyüş yolunun düzenlenip aydınlatılacağı, seyir terasları yapılacağı ve bölgenin arkeolojik değerleri ile ilgili bilgilendirme panoları yerleştirileceği ifade edildi. Kale surları ile yürüyüş yolu arasında yer alan bölümde bulunan ve akıntı oluşmadığı için kirlilik oluşturan deniz suyunun tasfiye edileceği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bölgeye 6 adet menfez yaparak akıntı oluşmasını sağlayacağı kaydedildi.

Menemen'de yoğun tempo

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça programının ardından Menemen'e geçerek ilçe belediyesi tarafından hayata geçirilecek önemli projeleri gezdi. Seyrek'te iki ay içerisinde hizmete alınacak 700 hayvan kapasiteli Özgür Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi projesi hakkında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'dan bilgi alan Başkan Soyer'in ilçedeki ikinci durağı, iki hafta sonra açılışı yapılacak olan Üretici Köylü Pazarı oldu. Başkan Soyer, ardından yine Menemen Belediyesi tarafından satın alınan, kreş ve anaokuluna dönüştürülecek olan eski öğretmenevinde incelemelerde bulundu.