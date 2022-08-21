Başkan Soyer'den iş dünyasına İktisat Kongresi çağrısı

İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik temellerinin atıldığı İktisat Kongresi'ne 100 yıl sonra Şubat 2023'te yeniden ev sahipliği yapacak. Kongre öncesinde paydaş buluşmaları düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çiftçi ve üretici temsilcilerinin ardından 23 Ağustos'ta tüccar ve sanayicilerle bir araya gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat 2023'te “Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl aradan sonra yeniden İzmir'de düzenlenecek "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi"nin ön toplantılarından paydaş buluşmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çiftçi ve işçi temsilcilerinin ardından 23 Ağustos'ta saat 15.00'te Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde tüccar ve sanayicilerle bir araya gelecek. İktisat Kongresi için iş dünyasına çağrı yapan Başkan Tunç Soyer, “Ülkemiz bugün bir kere daha yeni bir ekonomi politikası, strateji ve eylem planı oluşturulması gereken koşulların içinden geçiyor. Aynı zamanda dünyadaki değişim, iklim krizi, demokrasi krizi ve pandemi, ekonomik paradigmaların yeniden tanımlanmasını gerektiriyor. Türkiye, ülke içindeki ve dünyadaki gelişmeler ışığında 1. İktisat Kongresi'nden tam 100 yıl sonra, gelecek yüzyıl için yeni bir ekonomi ve üretim politikası belirlenmesine ihtiyaç duyuyor. İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından kurulan İzmir Planlama Ajansı bu yüz yıllık kültür mirasından aldığı ilham ve cesaretle 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi' ve ön buluşmalarını düzenlemek için harekete geçti. Çünkü bugün geleceği şimdiden öngörmeye her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var” dedi.

Paydaşlardan uzmanlara

2 ay sürecek paydaş toplantılarında işçiler, çiftçiler, sanayici ve tüccarlar birbirine paralel olarak toplanacak ve Türkiye ekonomisinin geleceğiyle ilgili temel soruları tartışacak. Her bir grubun arama konferansı sonrası ortaya çıkaracakları sonuç bildirgeleri dört ayrı uzman grubunun masasına sunulacak. Bu dört grup İzmir'de geliştirilen döngüsel kültür anlayışının ana bileşenleri olan “birbirimizle”, “doğamızla”, “geçmişimizle” ve “değişimle” uyum başlıkları çerçevesinde temsilci gruplarının sonuç bildirgelerini müzakere edecek. Sonuç deklarasyonları Şubat 2023'teki büyük kongrenin planlanması için temel girdi kabul edilecek.

Kongre, Yüksek İstişare Kurulu tarafından yönetilecek

"İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi"nin planlama süreci Türkiye ve dünyadaki saygın isimlerden oluşan Kongre Yüksek İstişare Kurulu tarafından yönetilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Planlama Ajansı sekretarya görevini yürütecek. Kurul, ön toplantıların çıktılarını esas alarak Şubat 2023'te düzenlenecek "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi"nin programı ve sonuç bildirgesini şekillendirecek.