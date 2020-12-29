Başkan Soyer'den İzmir sokaklarında inceleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mahallelerin acil sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için kurduğu Acil Çözüm ekipleriyle Karabağlar'ın en sorunlu üç mahallesini gezdi. Sokak sokak incelemelerde bulunarak yapılan çalışmaları denetleyen Başkan Soyer, yurttaşların taleplerini de dinledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından bir süre önce kurulan Acil Çözüm ekipleri, mahallelerin sorunlarını gidermeye devam ediyor. Ekiplerle birlikte daha önce Konak ve Buca'da yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Tunç Soyer, bu kez İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Karabağlar'da seyyar makam aracıyla sahaya indi. Sokak sokak üç mahalleyi gezen Başkan Tunç Soyer'e Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bürokratlar ve muhtarlar eşlik etti.

“Anında çözüm üretmek mümkün”

Karabağlar'ın Abdi İpekçi, İhsan Alyanak ve Peker mahallelerinde Acil Çözüm ekiplerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Soyer, varolan sorunları kısa sürede çözüme kavuşturmak istediklerini söyledi. Başkan Soyer, “Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber acil, yerinde, üretilmesi gereken çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Bu şekilde anında yerinde görüp, anında çözüm üretmek mümkün oluyor. İlçe belediye başkanımızla paslaşıyoruz. Hangisini biz yapalım? Hangisi o yapsın gibi konularda görüş alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Bu uygulamanın son derece heyecan veren, mutluluk veren bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Normalde belediyenin rutin çalışma akışı içerisinde aylara, belki de yıllara yayılacak işleri çok hızlı ve anında yerinde çözmek mümkün oluyor” dedi. Başkan Soyer, kendilerine öncelikle çocuklar için park yapılması yönünde taleplerin geldiğini belirtti. Tüm talepleri dinlediklerini ve yurttaşların istediği hizmetleri onlara ulaştıracaklarını kaydeden Soyer, şunları söyledi: “Çocuklar sanırım okullar kapalı olduğu için yeteri kadar oyun alanı bulamamaktan şikayetçi. Bizim de en çok üzerinde çalıştığımız konulardan biri bu. Çocuklara yeterli kadar güvenli, eğlenceli parklar yapmak istiyoruz.”

“Ağabey-kardeş ilişkisiyle hizmetlerimizi sürdüreceğiz”

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da Karabağlar'ın en çok sorunu bulunan üç mahallesini dolaştıklarını belirterek, “Bu üç mahallemizle ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne intikal eden sorunları yerinde inceledik. Çözümler üretildi. Bir kısmına Büyükşehir Belediyemiz destek verecek. Bu sorunları gidereceğiz. Bir taraftan da biz çalışma yürüteceğiz. Bu bölge Karabağlar'ın en fazla sorunu olan üç mahallesi. İmar planları yeni yapıldı. Umarım bundan sonraki süreçte de bu planlar uygulanarak, burada da İzmir'in diğer bölgelerinde olduğu gibi düzenli bir kent dokusu zaman içerisinde yaratılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Tunç Soyer'e bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da iki belediye ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde bu hizmetleri hayata geçirmeyi sürdürecek. Karabağlar ve İzmir halkına beraber hizmet etmiş olacağız” dedi.

Muhtarlar başkanları görmekten mutlu

Peker Mahallesi Muhtarı Abdülbaki Işık, belediye başkanlarının mahallesine gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Başkanlarımızı burada görmek bizim için büyük bir gurur ve aynı zamanda büyük şans. Mahallemizdeki sorunları başkanlarımıza aktardık. Bu sorunların giderileceğine dair kendilerinden söz de aldık. Gelişlerinden dolayı mahalle halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

İhsan Alyanak Mahallesi Muhtarı Abubekir Aras da Başkan Soyer ile Selvitopu'na teşekkür etti. Sorunlarının yerinde incelenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Aras, “Umarım yaşanan sıkınlar başkanlarımız sayesinde çözüme kavuşur” dedi. Soyer, mahalledeki çocuklara oyuncak hediye etti.