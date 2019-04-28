Başkan Soyer'den Kadifekale ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart seçimleri öncesi projelerini kamuoyuna duyurduğu ve kentin tarih ve turizm ekseninde gelişmesi için önem verdiği Kadifekale'yi ziyaret etti. Çocukların ve tüm vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Soyer, en güzel İzmir manzarasının olduğu Kadifekale'de yürütülen Büyükşehir projeleri hakkında bilgi aldı.

“Dünya Kenti İzmir” vizyonuyla İzmir'i Akdeniz çanağının öncü kentlerinden biri yapmak için Akdeniz Birliği'nin kurulması yönünde adım atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in farklı dönemlerine ait kalıntılar taşıyan, kentin simgelerinden Kadifekale'nin gün yüzüne çıkması, turizm ve cazibe merkezi olması için kapsamlı bir program başlatıyor. Başkan Soyer, 31 Mart seçimleri öncesinde kent için düşündüğü projelerini “3. Cemre Buluşmaları” başlığıyla Kadifekale'den duyurmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bölgede devam eden projelerini yerinde inceleyen Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve belediye bürokratları eşlik etti. İnceleme gezisi yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Kadifekale tüm ihtişamıyla İzmir'i kucaklayacak

Alanda yürütülen arkeolojik kazılar ve yeşil alan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kadifekale İzmir'in en güzel yerlerinden biri. Bu güzelliği kaçımız gördük? Buranın tarihini, güzelliğini ortaya çıkarmak bizim öncelikli görevimiz. Belediyemizin kalenin görünmesi, yeşil alanlar oluşturulması ve antik tiyatronun ortaya çıkarılması için yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam edecek. Bu çalıştırmaları daha da geliştirerek Kadifekale için çok kapsamlı bir program uygulayacağız. Çünkü bu bölge İzmir'i anlamak ve anlatmak için tarihten gelen bir değere sahip. Kadifekale, İzmir için iki ana hedefimizin; şehrin refahını yükseltme ve tüm kılcallara yayma hedeflerimizin kesiştiği güzel bir nokta. Kadifekale'nin tarihi ve doğal dokusunun yeniden ortaya çıkarılması, sadece bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın değil tüm şehrimizin refahını artırmak için bir zorunluluk. Kadifekale'nin, yenilenen dokusuyla eşsiz bir kültür ve cazibe merkezi olmasını sağlayacağız” dedi.

Kır çiçeği hediye ettiler

Başkan Soyer, inceleme gezisi boyunca vatandaşların ve çocukların sevgi gösterileri ile karşılandı. Kendisine “Hayırlı olsun Başkanım. Sizi burada görmek çok güzel” diyen Kadifekalelilerle sohbet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölgede çocukların ve gençlerin spor yapabileceği, kadınları evden çıkıp nefes alabilecekleri projelere ağırlık vereceklerini söyledi. Yaşlı bir kadın dağ eteğinden topladığı kır çiçeklerini Başkan Soyer'e hediye etti.