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Başkan Soyer'den Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

Korona virüsü salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay’ının kan bağışı kampanyasına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de destek verdi.

Korona virüsü salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyasına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de destek verdi. Soyer, İzmirlileri ve belediye çalışanlarını kan bağışına çağırdı.


Korona virüsü salgınıyla beraber kan stoklarındaki azalma üzerine Türk Kızılay'ı bağış çağrısı yapmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, bu çağrıya yanıt verdi. Kızılay yetkililerinin korona virüsün kan bağışıyla bulaşmadığına dair açıklamasını hatırlatan Başkan Soyer, İzmirlilere kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunurken, belediye personelinin de bağışçı olması için gerekli çalışmanın yapılması talimatını verdi.


Bugünlerde toplumsal dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Soyer, kan bağışçılarını Kızılay'ın bağış noktalarına davet etti.

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