Başkan Soyer'den Kültür Zirvesi'ne çağrı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlileri 9-11 Eylül'de kentte yapılacak Kültür Zirvesi'ni sahiplenmeye çağırdı ve “Gelin İzmir'in her köşesini kültürle buluşturalım” dedi. Kültür Zirvesi dünyanın bu alandaki en önemli etkinlikleri arasında yer alıyor.

“Başka bir kültür mümkün” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dördüncüsüne İzmir'in ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCGL) Kültür Zirvesi için çağrı yaptı. İzmirlilere seslenen Başkan Tunç Soyer, “Gelin İzmir'in her köşesini, İzmir'deki herkesi kültürle buluşturalım” diye konuştu. İzmir'in dünya çapında kültür alanında küresel bir aktör olma yolunda önemli bir adım attığını dile getiren Başkan Soyer, “İzmir uluslararası bir etkinliğe; Dördüncü Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Bunun gururunu yaşıyorum, bu gururu İzmirlilerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu gurur İzmir'in” sözlerine yer verdi. Başkan Soyer İzmirlileri Kültür Zirvesi'ni sahiplenmeye çağırarak, “Elit bir kültür anlayışıyla değil, arka sokakları da işin içine katarak kentin her köşesini bir kültürel etkinlik alanına çevirmek mümkün. Başka bir kültür mümkün ve bu zirve başka bir kültürün mümkün olduğunu İzmir'den tüm dünyaya göstermek için çok önemli bir fırsat. Biz İzmirliler de bu fırsatı en iyi biçimde değerlendireceğiz. El birliğiyle kültür kenti İzmir'i dünyaya tanıtacağız” dedi.

Kentte pek çok kültürel etkinlik düzenlenecek

Zirve 10 Haziran'da çevrimiçi bir oturumla açılacak ve İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eşzamanlı 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasındaki yüz yüze oturumlarla devam edecek. Zirve 11 Eylül'de son bulacak. Dünyanın önde gelen kültür üreticilerini, sanatçılarını ve kanaat önderlerini İzmir halkıyla bir araya getirecek zirvede küresel düzeyde kültür gündemi ve politikaları ele alınacak. Zirve'deki toplantılarda PostCovid-19 Döneminde Kültür, Kültür ve Sürdürülebilirlik, Çevre ve Kültür, Kültürel Haklar ve Topluluklar, Kültür ve Cinsiyet, Ekonomi ve Kültürel Çeşitlilik, Kültürel Miras ve Turizm başlıkları üzerinde durulacak. Toplantıların yanı sıra zirve kapsamında kentte çok sayıda kültürel etkinlik düzenlenecek.

Logoyu İzmirliler seçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda Zirve'nin logosunu İzmirlilere sordu. Bizizmir dijital platformları üzerinden yapılan oylamada Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan üç logo için 6 bini aşkın kişi oy kullandı. Birinci olan tasarım oyların yüzde 56'sını alarak zirveyi temsil etmeye hak kazandı.

İzmir tam puanla zirveye hak kazandı

Yerel yönetim ve kentleri kapsayan dünyadaki en büyük birliklerden UCLG sürdürülebilir kalkınmanın temel basamaklarından olan kültürü, kültürel çeşitliliği ve turizmi teşvik etmeyi amacıyla her iki senede bir farklı bir kentte kültür zirvesi düzenliyor. UCLG Kültür Zirvesi 2015'te İspanya'nın Bilbao, Kore'nin Jeju ve Arjantin'in Buenos Aires kentinden yapılmıştı. Başkan Soyer'in bizzat katıldığı 11-15 Kasım 2019'da Güney Afrika'nın Durban şehrindeki UCLG Kongresi'nde ise İzmir tam puan alarak Rusya'nın Kazan ve Meksika'nın Merida kentlerini geride bırakmış ve zirveye ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştı.