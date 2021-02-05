İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Soyer'den şehit ailesine taziye ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hakkari’de çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent’in Torbalı’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent'in Torbalı'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hakkari'de üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunun açılması için yapılan çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent'in Torbalı'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Tunç Soyer, 26 Aralık'ta hayatını kaybeden Mehmet Onur Özbent'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin babası Mevlüt Özbent ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli ağabeyi Ulaş Özbent ile görüşen Başkan Soyer, acılarını paylaştığını belirtti. Taziye ziyaretinde Başkan Soyer'e Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da eşlik etti. Başkan Soyer, şehit Mehmet Onur Özbent'in Torbalı'daki cenaze törenine de katılmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.