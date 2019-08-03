Başkan Soyer'den süt üreticileri ile çocukları sevindiren imza

Üretici kooperatiflerinden alınan sütü binlerce çocuğa ücretsiz dağıtan ve bu sayede hem çocukların gelişimine hem de tarımın güçlenmesine katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Süt Kuzusu" adı verilen projeyi büyütüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Süt, Yukarıcuma, Aşağıcuma ve Hisarköy kooperatifleri arasında 2019 yılı ikinci altı aylık dönemi kapsayan “Süt Alım Sözleşmesi” töreni bugün imzalandı.

Büyükşehir belediyesi ile kooperatifler arasındaki imza töreni, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kadifekale'yi cazibe merkezi yapmak için açtığı Kadifekale Pagos Üretici Pazarı'nda gerçekleşti. Projeden faydalanan İzmirli çocuklar ise sözleşme masasında baş köşede yer aldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkiye İzmir'i örnek alsa kurtulacak" dedi. Soyer, "İzmir'de oluşturduğumuz bu model Türkiye'ye örnek oluncaya, Türkiye'yi değiştirinceye kadar çalışacağız. Bir ülke için tarım kilittir. O kilidi İzmir anahtarı ile biz açıyoruz. Göreceksiniz Türkiye İzmir'i takip edecek ve Türkiye'yi hep beraber değiştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarım politikasını İzmir'e bakarak yapacak. İthalatla dışa bağımlılık arttıkça, üretim düştükçe milletin hakkını, hukukunu, adaletini koruyamazsınız. Bunun için önce ekonominiz kendi kendine yetecek, dışarıya muhtaç olmadan kendi kendinizi doyuracaksınız. Ondan sonra sanayi, turizm gelecek" dedi.

"Tarımı, çiftçiyi, üreticiyi destekleme devam edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı konuşmada Süt Kuzusu projesinin sadece aileleri ve çocukları mutlu eden bir yardım projesi olmadığını vurgulayarak, "Bu proje tarımı destekleyen, çiftçiye sahip çıkan Türkiye'ye örnek bir projedir. Kooperatiflerimizle yaptığımız yeni süt alım sözleşmesi ile süt üreticilerinin nefes almasını sağlarken, projeden yararlanan çocuk sayısını da arttırıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda tek bir kişinin kazanması yok. Sloganımız 'herkes kazansın'. Yeni süt alım sözleşmemiz herkese hayırlı olsun. Torbalı, Menderes, Urla, Seferihisar, Kemalpaşa, Menemen, Foça ve Aliağa ilçeler inin 96 merkez mahallesinde 20 bin çocuğumuza daha süt dağıtacağız, projeden yararlanan çocuk sayısı 155 bin olacak. Bu daha başlangıç. Tarımı, çiftçiyi, üreticiyi destekleme devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük de, İzmir'i zirveye taşıyacak bir modelle yola çıktıklarını, bugün üretici ile tüketicinin buluştuğu, emeğin korunduğu bir noktada olduklarını belirterek, "İzmir'de oluşan modeli Türkiye politikalarına yerleştirmek zorundayız. İthalat yapan değil ihracat yapan bir ülke oluşturmak istiyorsak Türkiye Cumhuriyeti İzmir Modeli'ni kabul etmek zorunda. Biz bir anlamda milli mücadele veriyoruz. Süt Kuzusu projesi ile Küçük Menderes sütün merkezi oldu. Verimlilik, kalite yükseldi, sanayi gelişti, üretici büyüdü. İnsanlar mutlu, göç durdu. Şimdi bunu İzmir'in Bakırçay ve Yarımadası'na yayarak daha yaşanır bir İzmir ve Türkiye oluşturacağız. 11 yıldır bu projede bir tek çocuk sağlık sorunu yaşamadı. Tüm Türkiye'ye İzmir'i takip edin. İzmir ne yapıyorsa onu yapın diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Müdürü Yasemin Güngör Engin, Yukarıcuma Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Reşat Çakmak, Aşağıcuma Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Karakaya, Hisarköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Çakır süt alım sözleşmesini imzaladı.