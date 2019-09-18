Başkan Soyer'e esnaf teşekkürü

Bin yıllık geçmişi olan Ahilik geleneğinin özünde kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün olduğunu belirten Başkan Soyer, bu değerlere sıkı sıkı sarılmak gerektiğini söyledi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Mutlu, esnaf teşkilatına destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti.

İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği yöneticileri, birliğe bağlı oda başkanları ile Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, Ahilik Haftası nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Ahilik Haftası'nın çeşitli etkinliklerle bu sene 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacağı belirterek, “Esnaf sanatkârların bin yıllık geleneği ve ilke edindikleri felsefeleri olan Ahilik öğretilerini topluma benimsetmek, genç nesillere aktarmak için her yıl düzenlenen haftayı bu yıl da renkli etkinliklerle kutlayacağız” dedi. Esnaf teşkilatı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in desteğini her zaman hissettiklerini belirten Zekeriya Mutlu, oda ve binlerce esnaf adına Başkan Soyer'e teşekkür etti.

"Festivalle kutlayalım"

Ahilik geleneğinin önemli bir değer olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ahilik, yardımlaşma ve sıkı sıkıya sarılmamız gereken değerleri bize hatırlatan bir esnaf geleneğimiz, zenginliğimizdir. Biz İzmir'de esnafımızla birlikte huzur içinde yaşıyoruz. Esnafımızın sorunlarını bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunarak çözmeye çalışıyoruz. Ahilik Haftası'nda yapılan etkinliklerin vatandaşla daha çok buluşması gerektiğini düşünüyorum. Festivaller farkındalık oluşturuyor. Bu haftayı yürüyüşler, yarışmalar, konserlerle şenlik havasında kutlayabilir, vatandaşlarımızın esnaftan alışveriş yapması için farkındalık oluşturabiliriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İESOB Başkanı Mutlu, Başkan Soyer'e unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tanıtan katı sanatından bir tablo hediye etti.