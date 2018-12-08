Başkan Soyer'e şeffaf belediyecilik ödülü

Uluslararası Şeffaflık Derneği, 2018 yılı Şeffaflık Ödülleri'nin sahiplerini 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'ne atfederek açıkladı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hesap Verilebilirlik ve Katlımcılık Anlayışı" nedeniyle "Şeffaf Belediyecilik" konusunda ödüle layık gördü. Ödüller, 11 Aralık Salı günü İstanbul'da dağıtılacak.

Uluslararası Şeffaflık Derneği, yolsuzluğa karşı mücadeleye dair çalışmaların desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik gibi iyi yönetişim ilkelerinin yaygınlaştırılması için 4'üncü kez düzenlediği "Şeffaflık Ödülleri"ni dağıtmaya hazırlanıyor. Dernek, tören öncesinde 2018 yılı ödüllerinin sahiplerini açıkladı. Seferihisar Belediyesi'ne Şeffaf Belediyecilik ödülüne layık gören Uluslararası Şeffaflık Derneği, Seferihisar Belediyesi'nin şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık ilkelerine yönelik çalışmaları ayrıntılı şekilde inceleyerek kapsamlı bir rapor hazırlandı.

Yerel yönetimlere örnek

Raporda; belediyenin sürdürülebilir modelinin, Türkiye'deki diğer yerel yönetimlere örnek oluşturabileceğine dikkat çekildi. Raporda, “Bulgular ışığında oluşturduğumuz reform önerileri ve eylem planları doğrultusunda Seferihisar Belediyesi çok değerli bir siyasal irade göstererek birçok sürdürülebilir mekanizma ve uygulama geliştirmiş, metodoloji kriterlerinin çok büyük bir bölümünde oldukça başarılı bir sonuç elde etmiştir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok yerel yönetim ile yürüterek sürdüreceğimiz bu çalışma ilk kez Seferihisar Belediyesi'nde uygulanmıştır ve plaket ilk kez Seferihisar Belediyesi'ne sunulacaktır” denildi.

"Mesele, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını ortaya koymak"

Ödül haberini büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bütün mesele kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının, şeffaf bir biçimde ortaya konması. Vatandaşın, içinde yaşadığı kentte, memlekette şeffaf, hesap verilebilir ve katılımcılık ilkelerine uygun olarak hayatını sürdürmesini, bu anlamda da memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Biz meclis gündeminin önceden halka duyurulması, belediye bütçesinden mal varlıklarına dek bir çok konunun halkla paylaşılması gibi uygulamalar yapıyoruz. Bunu uzun zamandır Seferihisar Belediyesi'nin en üstten alta kadar tüm kademelerinde başarıyla uyguluyoruz. Umarım bu anlayış tüm yerel yönetimlere yayılır" dedi.