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Başkan Soyer'e sosyal medya ödülü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Siyasetçi” ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Başkan Soyer, demokrasinin dijitalleşmesinin pek çok alanda yaşamı kolaylaştıracağını söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl ilk kez düzenlenen Web Firmam Dijital ödülleri kapsamında, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde “Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Siyasetçi” seçildi. Soyer, Bayraklı'daki Saime Sultan Yalısı'nda düzenlenen törende ödülünü Web Firmam yöneticisi Ferdi Korkmaz'ın elinden aldı. Böyle anlamlı bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “Dijitalleşme meselesi hepimizin hayatında çok fazla yer edinmeye başladı. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki en büyük hedef demokrasinin de dijitalizasyonu olmalıdır. Demokrasiyi teknolojiyle buluşturabilirsek ticaretin de, yaşamın diğer alanlarının da çok kolaylaşacağına inanıyorum” diye konuştu.

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