Başkan Soyer'in Bakırçay Havzası turu sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bakırçay Havzası turunun ikinci gününde Bergama'da basın toplantısı düzenledi. İlçenin turizmde hak ettiği yere gelmesi için bir dizi çalışma yaptıklarını açıklayan Soyer, Bergama'yı Türkiye ve dünya ölçeğinde tanıtacak etkinliklere bahar aylarından itibaren başlıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Bakırçay Havzası turu sürüyor. Dün Dikili'de yatırımları inceleyen, yeni yatırımların müjdesini vererek üretici, esnaf, muhtar ve vatandaşlarla buluşan Başkan Soyer, bugün programına Bergama'da başladı. Sabahın erken saatlerinde İZBETON'un Bergama şantiyesini ziyaret eden Soyer; asfalt, parke ve bordür imalatı çalışmalarını denetledi. Şantiyede basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilçede yaptığı yatırımları paylaştı; Bergama'nın turizmle gelişmesi için yapacakları çalışmalara ilişkin önemli mesajlar verdi.

"Bu rakamları kabul edemeyiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir'i UNESCO Dünya Mirası kategorisiyle taçlandırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere İzmir'deki tüm paydaşlar ile büyük bir özveri içinde çalıştığına değinen Soyer şunları kaydetti: "Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girerek dünyanın 999'uncu mirası olan Bergama'nın, turizm potansiyelini açığa çıkarmak için çok çalışmak gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yılı turizm istatistiklerine göre İzmir ilçelerinde konaklama yapan turist dağılımında Bergama yabancı turistlerin konaklamasında, sadece yüzde 0,27'lik bir paya, yerli turistlerin konaklamasında ise sadece yüzde 1,62'lik bir orana sahip. Düşünün Pergamon Antik Kenti, Akropol, Asklepion Sağlık Merkezi, Kale Mahallesi, Arasta, Kızıl Avlu, Kozak Yaylası gibi onlarca kültür ve doğa mirasına ev sahipliği yapacaksınız ancak 2019 yılında 37 bini yerli, 3 bini yabancı olmak üzere toplamda sadece 40 bin turisti ağırlayacaksınız. Bağrında böylesi büyük zenginlikleri Bergama'nın bu kadar az turisti ağırlaması, ilçemiz için büyük bir kayıp ve kabul edilebilir değil. Biz, turist sayısını artırmak ve Bergama'nın bu köklü mirasına uygun şekilde bir turist hareketliliğine kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız" dedi.

"Kozak Yaylası agroturizm merkezi olacak"

Bergama ilçesini dünya ve Türkiye ölçeğinde tanıtacak bir stratejiyle hareket ettiklerine dikkat çeken Soyer, yapılacak çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Bergama'nın turizmde hak ettiği yere gelmesini sağlamadan yani Bergama'ya yüz binlerce turist çekmeden İzmir'in bütünü için öngördüğümüz turizm hedeflerine ulaşmamız asla mümkün değil. Bu çerçevede eşsiz güzelliğiyle Kozak Yaylası'nı, İzmir'in agroturizm merkezlerinden biri haline getireceğiz. Ayrıca antik dünyanın ve dünya kültür mirasının en önemli yapılarından biri olan ve 19'uncu yüzyılda Bergama'dan Almanya'ya götürülmüş Zeus Sunağı'nın ait olduğu yere, Bergama ilçemize geri getirilmesi konusunda oy birliği ve tüm paydaşların katılımıyla çalışmalara başladık. Bu konuda yarın ilgili paydaşlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katılımıyla bir toplantı yapacağız. Ayrıca pandemi sonrası turizmde hareketliliğin artacağı dönemde, Bergama ilçemizi tüm dünya ve ülkemizde önemli bir turizm destinasyonu haline getirmek için çok sayıda etkinlik düzenlemeyi planladığımızı da müjdelemek isterim. Bahar aylarından itibaren bu etkinliklere başlıyoruz. Bergama'da turizm ile ilgili tüm bu hedeflerimizi ve çalışmalarımızı başta Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı olmak üzere tüm ilgili paydaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile el ele birlikte hareket etmeye devam edeceğiz."

"Aliağa-Bergama İZBAN hattı için hazırız"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Başkan Soyer, Aliağa Bergama İZBAN hattıyla ilgili de bilgi verdi. TCDD ile ortak yapacakları 52 kilometrelik hatta Büyükşehir'in 8 istasyon, 11 karayolu üst geçidi, 23 menfez tipi karayolu alt geçidi yapmak için hazırlıklarını tamamladığını belirten Soyer, TCDD'nin hat üzerindeki kamulaştırma ile ilgili çalışmaları tamamlamasını beklediklerini bildirdi. İslamköy Mahallesinin altyapı sorununa ilişkin bir soruya da yanıt veren Soyer, yılsonuna kadar mahalledeki altyapı çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi.

Bergama'ya dev yatırımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bergama'daki yatırımlarına ilişkin bilgi veren Başkan Tunç Soyer, ilçede 27 bin ton sıcak asfalt döktüklerini, 13 kilometre üretim yolunu tamamladıklarını ve 21 kilometre ham yolda parke çalışması yaptıklarını anlattı.

Süt Kuzusu Projesi kapsamında Yukarıcuma, Aşağıcuma, Hisarköy, Örenli ve Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile süt alım sözleşmesi imzaladıklarını, 2019 ve 2020 yıllarında bu bölgeden yaklaşık 1 milyon 360 bin litre süt alımı yaptıklarını dile getiren Soyer, bölgede üreticilere yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Bergama'daki İZSU çalışmaları hakkında da bilgi veren Soyer, ilçede 2021 yılı ocak ayına kadar 56,3 kilometre içme suyu hattı yapıldığı, 7 adet sondaj kuyusu açıldığı ve 27 kilometre dere temizliği yapıldığının bilgisini verdi.

Başkan Soyer'in İZBETON şantiyesi toplantı salonunda yaptığı basın toplantısına eşi ve İzmir Köy Koop. Birlik Başkanı Neptün Soyer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Ertuğrul Tugay, Eser Atak, Yıldız Devran, Ertuğrul Tugay, Barış Karcı, Suphi Şahin, Bergama Belediyesi meclis üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.