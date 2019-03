Başkan Soylu: "Menderes'te ikinci baharı yaşama zamanı"

Menderes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu, ikinci dönem için hazır olduklarını, Menderes'in 1 Nisan'da ikinci baharı yaşayacağını ifade ederek, "Birileri Menderes'e baharı getireceklerini ifade ediyor. Menderes'e bahar zaten 2014 yılında geldi. Benim Menderesli hemşehrim, yapmış olduğumuz hizmetlerle zaten beş yıldır baharı yaşıyor. Şimdi ikinci baharı yaşama zamanı" dedi.

31 Mart yerel seçimleri için saha çalışmalarını sürdüren Menderes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu, Mendereslilerin tercihini çoktan yaptığını belirtti. İkinci döneme hazır olduklarını vurgulayan Soylu, 5 yıl boyunca canla, başla Menderes için hizmet ettiklerini kaydetti. Başkan Soylu, "2014 yılından bu yana geçen 5 yıllık süreçte Menderes'imize verdiğimiz sözleri tutmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hizmet kervanıyla Menderes'imize hep ilkleri yaşattık. Yapılamaz, olmaz, hayal denen tüm projeleri hayata geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Her kesimin sesi, herkesin belediyesi olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yerel seçimler için çalışmalarının sürdüğünü de kaydeden Başkan Soylu, "Adım attığımız her yolda sevgi, girdiğimiz her dükkanda saygı, dokunduğumuz her kişide samimiyeti görüyoruz. Allah herkesten razı olsun. Halkın teveccühüyle karşılaşmak beş yıldır doğru işler yaptığımızın da göstergesi. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetler bundan sonra yapacaklarımızın da kanıtı. Vatandaşlarımızın bize gösterdikleri sevgi, saygı ve samimiyete nasılki beş yılda layık olmaya gayret gösterdiysek yeni dönemde de göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yapmış olduğumuz hizmetlerle zaten beş yıldır baharı yaşıyor"

Yeni dönemde de durmadan, yorulmadan çalışacaklarını belirten Başkan Soylu, şöyle devam etti:

"Birileri Menderes'e baharı getireceklerini ifade ediyor. Menderes'e bahar zaten 2014 yılında geldi. Benim Menderesli hemşehrim, yapmış olduğumuz hizmetlerle zaten beş yıldır baharı yaşıyor. Şimdi ikinci baharı yaşama zamanı. 1 Nisan'da Menderes bizimle birlikte ikinci baharını yaşamaya başlayacak. 10'u mega olmak üzere toplam 72 projemizle Menderes'imizi İzmir'in merkezi yapacağız."