Başkan Sürekli: "Foça Tatil Köyünü hizmete açacağız"

AK Parti Foça İlçe Danışma Kurulu toplantısında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali sürekli, ihalesi iptal edilen Foça Tatil Köyüyle ilgili, "Teknik konular nedeniyle ihalesi iptal edildi; ama Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'da konuyu takip ediyor. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayıp burayı Foçalıların hizmetine açacağız ve istihdam yönünden Foça'ya katkımızı koyacağız" dedi.

AK Parti Foça İlçe Danışma Kurulunun toplantısı gerçekleşti. Foça Belediyesi Sosyal Tesislerindeki toplantıya çok sayıda kişi katıldı.

AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, 2004 seçimlerinde miting yapmak için Foça Meydanına geldiklerinde, iki elin parmakları kadar olan partili sayısından bugün salonlara sığmayacak sayılara ulaştıklarını söyledi. 18 aydır ilçe başkanı olarak görev yaptığını belirten Çalışkan, "Çok şükür seçimlerden oyunu en çok arttıran ilçe olarak çıktık. Hiç bir siyasi parti ve görüşle didişerek bir yerlere gelmeye çalışmıyoruz. Kimseyi ayırmadan, tevazuyla, alçak gönüllülükle, herkese güler yüzle yardımcı olmaya uğraşıyoruz" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, "Meclisin kapalı olduğu süre bize çok az geldi. Keşke biraz daha uzun olsaydı da sizlerle, halkımızla daha çok vakit geçirebilseydik. Sahada olmanın çok daha farklı olduğuna inanıyoruz. Önümüzde bir seçim yok; ama Foça'da ideolojik olarak çok sert bir bölgede siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Kınık-Bergama gibi komşu ilçelerde yapılan belediyecilik hizmetlerini örnek alarak yapacağınız çalışmalarla, önümüzdeki seçimlerde belediyesini almış, turizmin cenneti, tarımın göz bebeği haline gelmiş, asker potansiyeli ile dahada ileri gitmiş bir Foça olacağınıza inanıyorum" dedi.

"Teknik konular nedeniyle ihalesi iptal edilen tatil köyünü açacağız"

Senenin yarısını Foça'da geçirdiğini anlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kongreler sürecinin başladığını, 17 Ekim'den itibaren delege seçimlerini yapacaklarını, önümüzdeki mart ayından itibaren ilçe kongrelerini, ağustos veya eylül'de ise il kongresinin yapılacağına dikkat çekti.

Sürekli, ihalesi iptal edilen Foça Tatil Köyünün tekrar hizmete açacaklarını ifade ederek, "Foça Tatil Köyü ihalesi konusunda çok talihsizlikler yaşandı. Teknik konular nedeniyle ihalesi iptal edildi; ama Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'da konuyu takip ediyor. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayıp burayı Foçalıların hizmetine açacağız ve istihdam yönünden Foça'ya katkımızı koyacağız. Yeni devlet hastanesini Foça'ya kazandırdık. Sağlık Bakanlığımızın düşüncesi eski devlet hastanesi binasını toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezi yapmak. Buda en kısa sürede yapılacak. Tarım konusunda Foçalı üreticiler desteklenecek. Planlamada Biyogaz tesisleri var. Gaziler Gününde yaşanan bir olay var; ama o konular artık eskide kaldı. Tüm siyasi gruplar bu konuda tepkilerini ortaya koydu. Önümüzde 2023 hedefleri var. Bunlar gerçekleştirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.