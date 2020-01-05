Başkan Sürekli: "O hastane oraya yapılacak"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli toplantıda yaptığı konuşmada, Aliağa'ya yapılması planlanan yeni devlet hastanesi projesine değinerek, “O hastane oraya yapılacak" dedi.

AK Parti Aliağa İlçe Danışma Toplantısına AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ve Yaşar Kırkpınar, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, AK Parti Aliağa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mertkan Özkurt, AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, Aliağa eski Belediye Başkanı Tansu Kaya, önceki dönem AK Parti Aliağa İlçe Başkanlarından Yaşar Akbulut, Kazım Sayın ve Müjdat Bıçakçı, ilçe yönetimi, AK Parti'li Aliağa Belediye Meclis Üyeleri ve partililer katılım gösterdi. Toplantıda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Yeni yönetimin ilk danışma meclisi herkese hayırlı olsun. İnşallah ilçe başkanımızın bahsettiği o hastane oraya yapılacak. Gerekli bütün çalışmaları yaptık. Bununla da kalmayacağız. Temeli atılan meslek hastalıkları hastanesinin de en kısa sürede Aliağa'mıza hizmet vermesini sağlayacağız. TOKİ Aliağa'da önemli bir ihtiyaç. Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı proje kapsamında inşallah ileriki aylarda da Aliağa'nın buraya dahil olmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

“Ülkemizin üç tarafı denizlerle dört tarafı düşmanlarla çevrili”

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar konuşmasına ilçe başkanına ve ilçe gençlik kolları başkanına hayırlı olsun dileklerini ileterek başladı. Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Çok büyük bir hizmet kervanı içerisindeyiz. AK Parti Türkiye için çok önemli. Ülkemizin özellikle son zamanlarda yaşamış olduğu çok önemli bir aşamadan geçtiğini biliyoruz. Türkiye son zamanlarda çok farklı şeyler yaşıyor. Ülkemizin üç tarafı denizlerle dört tarafı düşmanlarla çevrilidir. O yüzden bizler çok güçlü olmak zorundayız. Çok iri çok diri olmak zorundayız. Biz Suriye'de ülkemizin çıkarları doğrultusunda oradayız. Ülkemizdeki bu terörü durdurmak için oradayız. Ülkemizdeki 4 milyon Suriyeliyi sağ salim yurtlarına göndermek için Suriye'deyiz” ifadelerini kullandı.

“Projemizin tamamı yakın zamanda hizmete açılacak”

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem konuşmasında Aliağa'nın beklemede olan projelerine değindi. Erdem şunları söyledi: “İlçe danışma meclisi 'istişare' demektir. Bildiğiniz üzere 2019'un sonunda Cumhurbaşkanımız 100 bin sosyal konut projesini ilan etti. İzmir ilimiz 5 ilçeyle bu projeye dahil oldu. Bu beş ilçeden birisi de Aliağa'mız oldu. 750 konutluk proje için başvurular alınmaya başlandı. 15 Ocak tarihinde başvurular tamamlanacak. Aliağa'yı yakından ilgilendiren bir diğer proje ise Kuzey Ege Otoyolu oldu. 29 Ekim 2019 tarihinde açılışı yapılan projemizin tamamı yakın zamanda hizmete açılacak. Aliağa'nın ulaşım yönünden elde edeceği avantaj ve hızı daha iyi gördük ve tecrübe ediyoruz. Yeni yapılacak olan hastanemiz tam donanımıyla tam kapasite hizmet verecektir. Ayrıca iki yataklı yanık odası mevcut olacak, şu an 28 olan uzman hekim sayısı yeni hastanemizde 45 olacak. Huzurlarınızda kıymetli il başkanıma desteklerinden dolayı bir kere daha teşekkür ederim.”

“Zorlu süreçleri başarıyla atlattık”

AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Yıldırım, “2 Mayıs 2018'de yaklaşık 19 ay önce Aliağa Kadın Kolları Başkanlığına atandım. Ülkemizin çok kritik bir sürecinde bu onurlu görev tarafıma tebliğ edildiğinde ne denli zorlu bir sürecin bizleri beklediğini ve üstlendiğimiz sorumluluğun ne kadar ağır olduğunun bilincindeydik. Allah'a şükürler olsun ki göreve geldiğimiz andan itibaren herkesi kucaklayan bir anlayışla yönetimimizi kurup zorlu süreçleri başarıyla atlattık. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilleri genel seçimleriyle birlikte 31 Mart yerel yönetimler seçimlerini vefakar, cefakar Ak kadınlarımızla omuzladık. Bu seçimlerden de yüzümüzün akıyla çıkmayı başardık” diye konuştu.

"Partimiz için çalışmaya devam edeceğiz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Aliağa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mertkan Özkurt, “Bildiğiniz üzere il gençlik kolları başkanımız Kadir İnan ve genel merkezimiz tarafından ilçe gençlik kolları başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören başta il başkanımız Eyüp Kadir İnan'a herkesin önünde teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız bu bayrağı getirilen seviyeden daha üstün yerlere getirmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Biz gençler olarak bu partinin sıradan bir parti değil bir dava olduğunun bilincindeyiz. Ak gençler olarak hiçbir zaman önümüze çıkan engellere aldırmadan, yılmadan partimiz için çalışmaya devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.