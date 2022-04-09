Başkan Sürekli, öğrencilerle sahur yaptı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Başkan Sürekli, sosyal medyadan kendisini sahura davet eden Ege Üniversitesi öğrencilerini kırmadı ve gençlerle mutfağa girerek yumurtalı patates yaptı. Gençlere davetleri ve ev sahipliği için teşekkür eden Sürekli, inançlı ve kararlı bir gençliğin yetiştiğini belirterek şunları söyledi; “Üniversite gençliğimiz; kendini bilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesi ve şehrinde olup bitenlere duyarlı yeni bir neslin umudu. Hepsi pırıl pırıl. Onlarla sahur yapmak, sohbet etmek; sorularını yanıtlayarak görüşlerini dinlemek heyecan vericiydi. Gençlerimizden aldığım davetleri geri çevirmem mümkün değil. Onları sıklıkla ziyaret etmeye çalışıyorum. Bu kez sahur sofrasını birlikte kurduk. Oruca birlikte niyetlendik. Sahur sohbeti yaptık. Fikirleri, önerileri bu ülkenin sırtının yere gelmeyeceğinin kanıtı gibi. Onlara emanet edeceğimiz Cumhuriyetin, kadim tarihimizin yara almayacağına inanıyorum. Gözümüz arkada kalmayacak ki o kadar sağlam bir nesil yetişiyor.”

Gaziemir'de iftara 5 kala

Karınca Modeli çalışmasını Gaziemir'de gerçekleştiren AK Parti İzmir İl ve İlçe Teşkilatı üyeleri; esnaf, üye, Sivil Toplum Kuruluşları, muhtar ve kahvehane ziyaretleri yaptı. Her gittikleri ilçede olduğu gibi; vefa ve şehit aileleri ziyaretlerine öncelik veren Başkan Sürekli; Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da katılımıyla ‘iftara 5 kala” etkinliğinde trafikte bekleyen araç sürücülerine otobüste ve dolmuştaki yolculara iftarlarını açmaları için ikram dağıttı. İftar sonrası ev ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; “Ramazan ayı boyunca saha çalışmalarımız devam edecek. Genel Başkan Yardımcımız, vekillerimiz, ilçe teşkilatlarımız da sürekli alanda. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ile bu kez Gaziemir ilçemizde iftarın bereketini yaşadık. Seferi vatandaşlarımızla azığımızı paylaştık. Ve tabi ki; hemşerilerimizle Gaziemir'in yerel sorunlarını da konuştuk. Bizim milletimizle paylaşımımızın sınırı yoktur, zamanı yoktur. Onların derdi derdimizdir. Makul talepler eğer bizim tasarrufumuzdaysa zaten oldu sayılsın; yok değilse, sonuna kadar takip edeceğimiz bilinsin” dedi.