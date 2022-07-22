Başkan Sürekli: "Orman yangınları siyasete malzeme edilmemeli"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çeşme'deki yangın bölgelerini ziyaret etti, Urla Orman İşletme Şefliğine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Orman yangınlarının siyasi malzeme olarak kullanılmaması gerektiğini dile getiren Başkan Sürekli, yeşil vatanın korunmasında canla başla mücadele edenlerin motivasyonunun bozulmamasını istedi.

Urla ve Çeşme ilçelerinde ziyaretlerde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilk olarak Urla'da Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programına katıldı. Burada AK Parti'ye gönül veren teşkilat mensuplarına seslenen Başkan Sürekli, “Haziran 2023'te yapılacak seçimlere yönelik sandıkta görev alacak dava arkadaşlarımızın ön eğitimlerini yapıyoruz. Bu eğitimleri belirli aralıklarla tekrarlıyoruz. AK Parti'nin bir özelliği var, seçim olsun ya da olmasın her zaman alanlarda ve seçmenin yanında. Her zaman alanlardayız. Sandıkta milli iradeye sahip çıkmak, kimsenin hakkının kimseye geçmemesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Programın ardından Urla Orman İşletme Şefliğine geçen Başkan Sürekli, alevlere göğsünü gererek orman yangınlarıyla mücadele eden görevlilere teşekkür etti. Daha sonra Çeşme Karaköy Mahallesi'ndeki yangından zarar gören makilik alanda incelemelerde bulunan Başkan Sürekli, Mahalle Muhtarı Mustafa Lokmacı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Yangınla mücadelede Türkiye birçok ülkeden çok daha başarılı"

Ziyaretlerine Ildır Mahallesi ile devam eden Başkan Sürekli, Mahalle Muhtarı Erdem Yavuz ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Orman Genel Müdürlüğünün, 2022 yılı yaz dönemi için orman yangınlarına karşı hava gücünü 118'e çıkarttığını hatırlatan Başkan Sürekli, 2003 yılında ortalama 40 dakika olan ilk müdahale süresinin 2021 yılında 11 dakikaya kadar düşürüldüğüne dikkat çekti.

Yangınla mücadelede Türkiye'nin birçok ülkeden çok daha başarılı bir performans sergilediğine vurgu yapan Başkan Sürekli, “Türkiye'nin yıllık çıkan yangın sayısı ve yanan alan miktarı ortalamaları açısından bakıldığında, yangının önlenmesi ve müdahalede, birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi performans gösterdiği görülüyor. Binlerce yer işçisi, arasöz ve iş makinesi ise adeta bir ordu gibi orman yangınlarıyla savaşıyor” diye konuştu.

Orman yangınlarının siyasete malzeme yapılmaması gerektiğini dile getiren Başkan Sürekli, her bir orman işçisi, iş makinesi operatörü, hava aracı pilotu ve idari kadronun ilk yangın ihbarının hemen ardından canla başla mücadele verdiğinin altını çizdi.

Başkan Sürekli, “Canla başla mücadele eden onca insanın teri kurumadan, yanan ağaçlar daha tüterken, yangın sönmemişken, başlıyorlar algı çalışmalarına. O güzel insanların emeklerine saygı duyulmalı” diye konuştu.

Çeşme ilçesinde, “Geleceğe Nefes Projesi” çerçevesinde ağaçlandırma çalışmaları yapılan bölgede incelemelerde bulunan Başkan Sürekli, Türkiye'de son 20 yılda 5,5 milyardan fazla fidanın Anadolu'nun dört bir yanında toprakla buluştuğunu vurgulayıp, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hedefimiz 2023 yılında toprakla buluşan fidan sayını 7 milyara çıkarmak. Son 20 yılda orman varlıklarımız 20,8 milyon hektardan 23,1 milyon hektara ulaştı. İzmir'in bugün orman varlığı yaklaşık 479 bin hektar, son 20 yılda İzmir'de toprakla buluşturulan fidan sayısı ise 131 milyon 890 bin. Çeşme'de incelemelerde bulunduğumuz bölgeye bu yıl içinde 15 bine yakın fidan dikildi. Yanan bölgelerin eski haline getirilmesi için gerekenler yapılacak. Biz de bu konunun yakından takipçisiyiz. Orman alanlarımızın artması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor” dedi.