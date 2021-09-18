Başkan Sürekli: "Seferihisar'a ‘Safarihisar' diyorlar"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ziyaretlerine Seferihisar ilçesi ile devam etti. İlçede yaptığı her görüşmede CHP'li belediyelerin hizmetlerine yönelik şikayetlerle karşılaştıklarını söyleyen Başkan Sürekli, "İZTAŞIT uygulamasında sistemi işletemediler. Minibüsçü esnafı ve vatandaş mağdur. Koku sorunu almış başını gitmiş. Alt yapı, trafik, otopark, arıtma sorunu boyu aşmış. Yarımada'ya, Seferihisar'a CHP'li yerel idarelerden daha çok yatırım yaptığımız bir gerçek. Toplu konuttan doğal gaza, tarımdan eğitim ve sağlığa ilçenin kalkınması için canla başla çalışıyoruz. Yeni bir hastane için düğmeye basıldı. TOKİ 2022 sonunda 1000 konutu hak sahiplerine teslim edecek. Ancak onlar, güdük ve bitmek bitmeyen işlere imza atmaya devam ediyor” diye konuştu.

Başkan Sürekli, ayrıca şunları söyledi:

"Bu şehir içi ulaşım projeleri de tam bir hezimet. CHP'li Büyükşehir Belediyesi, ölü doğan projelerin mimarlığında, ihmalde ve vurdumduymazlıkta çığır açıyor. İlçede; alt yapı, otopark, trafik, arıtma gibi temel yerel sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almış. Öyle ki vatandaşlar, bozuk yollar nedeniyle evlerine, iş yerlerine ‘Safari' yaparak gittiklerini söylüyor, ilçelerine ‘Safarihisar' diyor; ama seslerine kulak veren yok. Ne acı. İki dönemin ardından büyükşehire bir başkan gönderen Seferihisar'ın hali bu olmamalıydı. Sığacık gibi tarih ve turizmin gözbebeği bir yerde 350 metrelik yol yapımı 6 aydır sürüncemedeyse durum vahim. Sığacık Kalesi projelerine turizm sezonu bitti, çivi çakan yok. Koku çok, arıtma yok. Kocaçay'ın ıslahı şart. Mezarlık ihtiyacı sürüyor. Doğanbey ve Ürkmez'de pazar yeri sıkıntısı devam ederken; Ürkmez, Doğanbey ve Payamlı bölgeleri ise kendileri için yok hükmünde. 2009'dan bu yana elle tutulur hiçbir hizmet üretmiyorlar. Bu gidişe AK belediyecilikle son vereceğiz."

Hastane müjdesi

Başkan Sürekli, Seferihisar programı kapsamında; İlçe Kaymakamı Naci Aktaş'ı ziyaret ederek, Camikebir, Hıdırlık, Çolak İbrahim Bey ve Tepecik Mahallesi Muhtarı ile bir araya geldi. Vefa ziyaretleri de gerçekleştiren Sürekli, daha sonra Yarımada Bölge Mahalle Başkanları ile toplantı yaptı. İlçeye yaptıkları yatırımların CHP'li belediyelerinkinden çok daha fazla olduğunu, somut işler ürettiklerini belirten Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımız ne yaptığımızı ve onların ne yapamadığını görüyor. Yüzünü bize dönmüş. Umudunu bize bağlamış. Yatırımlarımız, CHP'li yerel idarelerinkinden çok fazla. İlçemizde TOKİ bin konut yapıyor. 2022 sonunda tamamlanacak ve hak sahiplerine teslim edilecek. Seferihisar'a yeni bir müjdemiz var. Sağlık Bakanlığımız yeni bir hastane yapılması için çalışmalara başladı. Süreci takip ediyoruz. İlçemiz yeni bir hastaneye kavuşacak."

Seferihisar'a sayısız hizmet götürdüklerini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, teşkilattan bunları halka anlatmasını istedi. Sürekli, yatırımlara ilişkin şunları söyledi:

"Anayol geçişinde enerji hatlarını yer altına alarak, yağmur suyu için drenaj çalışmaları yaptık ve kesintisiz duble yola dönüştürdük. Adalet Sarayını yaptık. Üniversitemizin Seferihisar'da kalması için var gücümüzle mücadele ettik. Akarca Balıkçı Limanı için tüm izinler tamamlandı, 2021 yılı yatırım planına alındı, ihalesini bekliyoruz; ama itiraz edenler oldu. Ardından Doğanbey Balıkçı Limanı için planlar hazırlandı, Büyükşehirden imar planlarına işlenmesi bekleniyor. Sığacık Limanı için Ulaştırma Bakanımıza talebimizi ilettik; yer araştırması yapılıyor. İlçemizin yüzde 70'ini doğalgaza kavuşturduk. Sırada Tepecik Merkez, Sığacık, Doğanbey ve Ürkmez bölgelerimiz var. Kavakdere Barajı çevresine 42 bin aromatik bitki dikimi yaparak Bal Ormanı kazandırdık. Bunun yanında dezavantajlı 100 kadınlarımıza 1000 kovan hibe edildi. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Yarımada'nın tek umuduyuz. Çok çalışacağız. Güven sarsmayacağız, çözüm odaklı yol alacağız."