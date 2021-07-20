Başkan Sürekli'den bayramda salgın uyarısı

Kurban Bayramı'nı kutlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Bu bayram sevdiklerimizle bir araya gelebilecek, bayramın gereklerini birlikte yerine getirebileceğiz. Ancak normalleşme süreci başlamış olsa da salgın tehdidinin tümüyle ortadan kalkmadığını unutmamalıyız” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kurban Bayramı nedeniyle açıklamada bulundu. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Sürekli, korona virüs pandemisinin de unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu bayram sevdiklerimizle bir araya gelebilecek, bayramın gereklerini birlikte yerine getirebileceğiz. Ancak normalleşme süreci başlamış olsa da salgın tehdidinin tümüyle ortadan kalkmadığını unutmamalıyız" diye konuştu.

"Bu ulvi özellikleri taşıyan yeni nesiller yetiştirme sorumluluğumuzu unutmamalıyız"

Başkan Sürekli, şöyle devam etti: “Bayramlar, hak yolunda hakkaniyetten yana olmanın, gönüllerin insaf ve merhametle birleşmesinin vesilesidir. Barışın, huzurun ve kardeşliğin tesisinde yol göstericidir. Yaradana kayıtsız şartsız teslimiyetin sembolü olan Kurban Bayramı, tüm Müslümanlar için onun rızasını kazanmanın vesilesidir. Rabbim; hepimizin hac ve kurban ibadetlerini kabul ve makbul eylesin. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘Sayma, sayarak verme; yoksa Allah da sana sayarak verir.' buyurmuştur. Paylaşırken gönülden ve terazisiz, severken hasetten uzak olmak makbuldür. Bayramlarda da elimizi muhtaca, yetime, öksüze uzatırken, küs olduklarımızla barışırken, sevdiklerimize sarılırken bunu göz ardı etmemeliyiz. İnancımızın, tarihimiz ve medeniyetimizin öğretilerinden uzağa düşmeden, bu ulvi özellikleri taşıyan yeni nesiller yetiştirme sorumluluğumuzu unutmamalıyız.''

"Her musibetle savacak güce eriştik"

Türkiye'de son 20 yılda, tüm inanç ve kültürleri kucaklayan ‘tek millet', ‘tek devlet', ‘tek vatan' ve ‘tek bayrak' anlayışı ile sarsılmaz ve yıkılmaz bir demokrasi ve birlik çatısı kurulduğunu belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Kimsenin öteki görülmediği bir Türkiye tesis ettik. Bugün; aidiyet ve bağlılık duygularının artmasının temelinde demokrasi anlayışımız, dayanışma ruhumuz var. Daima hak ve adaletten, mağdur ve mazlumdan yana olduk. Sağladığımız bu güçlü çatı ile her musibetle savacak güce eriştik. Terörden, salgına ve doğal felaketlere kadar pek çok badirenin altından bu güçle kalkabiliyoruz. Bu açıdan bakıldığında, karşıladığımız bu mübarek Kurban Bayramı'nın anlamı daha da büyüyor” dedi.

"Sağlıkla geçireceğimiz bayramlar en büyük nimet"

Başkan Sürekli; açıklamasını şu sözlerle sona erdirdi: “Devletimizin ve milletimizin dayanışması ile etkisini ve yükünü giderek hafiflettiğimiz salgın tehlikesini geride bırakırken bir daha anladık ki; sağlıkla, sevdiklerimizle geçireceğimiz bayramlar en büyük nimet. Bunu yeniden idrak etmeli, dirliğimiz için birliğimizi korumalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; Başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı ve hürriyetimizi canları pahasına bize hediye eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Bu mübarek bayram günlerinin milletimize, İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”