Başkan Sürekli'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması

kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İdareyi, milli iradeye teslim eden bu medeniyet çatısını her ne pahasına olursa olsun koruyacak ve güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, cumhuriyetin 98. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Başkan Sürekli, “Cumhuriyetin sadece bir idare şekli değil; esaret altındaki, yokluk içindeki bir milletin tüm dünya mazlumlarına örnek bir varoluş mücadelesinin tacıdır. İdareyi, milli iradeye teslim eden bu medeniyet çatısını her ne pahasına olursa olsun koruyacak ve güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Layık olduğumuz yer için çalışıyoruz"

Başkan Sürekli şu sözlere yer verdi: “Cumhuriyet; dünyanın zilleti karşısında diz çökmemiş aziz Türk milletinin eseridir. Ülkemizin köklü tarihi, kadim devlet geleneği üzerine, modern medeniyet hedefi ile kurulan cumhuriyet, en büyük kazanım ve en kıymetli değerimizdir. İstiklal mücadelemizin önderi, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk cumhurbaşkanı sıfatı ile meclise hitabında söylediği ‘Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir' sözlerini, bizzat hatırlatmak isterim. Öyle ki; bize düşen ve 19 yıldır yapma gayreti içinde olduğumuz; layık olduğumuz yer için çalışmaktır. Milli iradeyi, milli egemenliği hedef alan; ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne kasteden her girişimin karşısında başımız dik olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet hedefleri doğrultusunda çalışmaya, eserler vermeye devam edeceğiz.''

"Aynı şuurla yola devam"

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet var olacağını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Azim ve sabırla, kan ve canla kazanılmış kurtuluş mücadelemizden yükselen şuur, bugün de yolumuzu açmaktadır. Aynı şuurla yolumuza devam ederken, ülkemizi cumhuriyet tarihinin en büyük, en yenilikçi reformlarıyla bağımsız ve güçlü kılma çabamız tavizsiz sürmektedir. Bu şuurun ve çabanın önüne dikilmeye, cağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mahkûm etmeye çalışan hiçbir hain saldırı, girişim ve kumpasa geçit vermeyecek güç kendi içimizdedir. Bu gücü birçok kez ortaya koyduk, yine koyarız. Büyüyen Türkiye'nin yoluna taş koymak için sahnelenecek her yeni ve kirli oyunu tersine çevirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet, bizden bunu beklemektedir. Atalarımıza ve yeni nesillere borcumuz budur. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum.”