Başkan Sürekli'den Karşıyaka incelemesi

Karşıyaka'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Sürekli, Karşıyaka ile ilgili sorunların aktarılması üzerine yerel yönetimin verdiği sözleri tutmadığı gibi topu sürekli taca attığını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka'da bir dizi temasta bulundu. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığında, partililerle buluşan Başkan Sürekli, teşkilat çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin her kesime hitap eden ve geniş tabanlı bir siyasi parti olduğunu ifade eden Başkan Sürekli, “2002 yılından bu yana milletimizin güven ve teveccühünü sarsmadan, güçlü bir Türkiye inşa ettik. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, hedeflerimize emin adımlarla ilerliyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbette bunu teşkilatlarımızla dava arkadaşlarımızla omuz omuza yapıyoruz” diye konuştu. İlçe teşkilatının ardından Karşıyaka Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğini (MAK-GÖÇ) ziyaret eden Başkan Sürekli, dernek başkanı İlhami Yıldız ve dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Sürekli daha sonra Karşıya Çarşı'da AK Nokta standındaki çalışmalara ilişkin bilgi alıp çarşı esnafına konuk oldu. Sıcak karşılama için Karşıyaka esnafına teşekkür eden Başkan Sürekli, temasları sırasında Karşıyaka ile ilgili sorunların aktarılması üzerine yerel yönetimin verdiği sözleri tutmadığı gibi topu sürekli taca attığını belirtti.

"İzmir sorunlarla boğuşuyor"

Koku başta olmak üzere İzmir'in birçok sorunla boğuştuğunu kaydeden Başkan Sürekli, Karşıyaka'nın da benzer sorunlar yaşadığını ifade ederek “Temaslarımızda yerel yönetimlerin yetersizliğine ilişkin çok sayıda şikâyet alıyoruz. İzmir hepimizin malumu, peki Karşıyaka farklı mı? Maalesef değil. Trafik, stat, alt yapı, kentsel dönüşüm ve çöp gibi ana sorunlar ortada. Yerel idare bu problemleri görmüyor ve görmezden geliyor ama biz buna fırsat vermeyiz. Her bir konuyu yakından takip ediyoruz ve gündemde tutmayı sürdüreceğiz. Metropolde, ilçelerde, cadde ve sokaklarda her kesimden herkesle konuşuyoruz. Milletimiz her şeyin farkında ve 11 ay sonraki seçimlerde gereğini yapacaktır. Cumhur İttifakı olarak İzmir'de iddialıyız. Hedefimiz ortada. Saha çalışmalarında İzmirlinin teveccühünü görüyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bize oy versin vermesin 85 milyonunun sorununu çözmekle mükellefiz. Bugüne kadar böyle hareket ettik. Herkesin talebine yetişmeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz büyük, yolumuz uzun, yorulmadan, yılmadan, usanmadan hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.