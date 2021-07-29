Başkan Sürekli'den Küçük Menderes çıkarması

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, gönül seferberliği ziyaretleri kapsamında bu kez Küçük Menderes'e çıkarma yaptı. Ödemiş, Kiraz, Beydağ ve Bayındır ilçelerinde temaslarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Biz, milletin bağrından doğmuş bir partiyiz. Sokaklarımız, evlerimiz, tarlalarımız, atölyelerimiz bizim için en büyük hizmet ve çalışma platformu" dedi.

Ödemiş'te daha önce görev yapmış ilçe başkanları ile bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, her birine bugüne kadarki emekleri için teşekkür ederken, yeni hedeflere de 'birlikte yürüyelim' davetinde bulundu.

Sürekli konuşmasında, “Vefa yoksa, başarı da yoktur. Bu duygu ve pratikle siyaset yapmayan hiçbir ekip başarılı olamaz. Geçmişine, emek verenlerine sahip çıkmayan önünü göremez. Partimizde hangi kademede olursa olsun geçmişte görev almış her isim, başımızın tacıdır. 2023'e az bir süre kaldı. Son 6 ayı saymazsak 16 ayımız var. Hazırlıklı olmalıyız, hızlanmalıyız. Çok seçim kazandık, çok hizmet yarışına girdik ve yüzümüzün akıyla çıktık. Bu seçimde de böyle olacak; çünkü başımızda kararlılığı, cesareti ve hizmet adamlığı ile örnek bir dünya lideri var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, ona ve milletimize layık teşkilat mensupları olmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Alanı bir dakika boş bırakmamalıyız. Milletimizle kucaklaşmalıyız. Buna ne sıcak ne de başka bir şey engel olamaz" dedi.

Esnaf temsilcileri memnun

Her gittiği ilçede esnaf ve sanatkar temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Sürekli, pandemi döneminin etkilerini teşvik ve desteklerle en aza indirdiklerini belirtti. Sürekli, Kiraz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Özmen ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Nasuh Coşkun ile görüş alışverişinde bulundu. Kooperatif Başkanı Coşkun, hükümetin esnafa yönelik teşviklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Coşkun, "Cumhurbaşkanımız kooperatifler aracılığı ile esnafa önemli destekler sağladı. Kaynağımız çok. Bu yönden rahatız. Burada mutluyuz. Geri ödemelerde sıkıntı yok. 3 sene önce 8 milyon finansmanımız vardı, şuan itibarı ile 76 milyona çıktı.” ifadelerini kullandı. Başkan Sürekli ise pandemi sürecinde birçok ülkenin büyük bedeller ödediğini hatırlatarak; “Bundan sonra önümüz ferah, sıkıntılı dönemi atlattık. Dünyada çok önemli gelişmeler oldu. Tüm kesimlerimize olduğu gibi esnafımıza da imkanlarımız orantısında destek verdik, vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kiraz Suludere Yeraltı Barajı projesini inceledi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe başkanlıkları ve esnaf teşkilatları ziyaretlerinin yanı sıra bölgedeki yatırımları da inceledi. Yapımı tamamlanan ve ağustos ayı içerisinde açılması planlanan Beydağ Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Sürekli, Türkiye'nin ilk yeraltı barajlarından biri olan Kiraz-Suludere Yeraltı Barajı çalışmaları ile ilgili de yerinde bilgi aldı. Barajın, 15 Milyon TL yatırım bedeli ile 120 günde tamamlanacağını ve ağustos ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacağını söyledi. Sürekli, "İzmir ve ilçelerindeki yatırımlarımız hızla sürüyor. Yerel sorunları da giderecek, başta trafik, su gibi tüm kesimleri etkileyen ihmallerin önüne geçecek adımlar da atıyoruz. İzmir, yalnız değil. Suludere Barajı da örnek bir proje, 700 bin metre küp kapasitesi ile 500 dönüm tarım arazisine can suyu olacak. Bu çalışmalarımız, gurur kaynağımız. Her fırsatta, yapamadıklarının faturasını hükümete, Cumhurbaşkanımıza kesmeye kalkışan CHP'li yerel idareler, aslında bunun böyle olmadığını iyi biliyor. Ama bir kılıflara ihtiyacı duyuyor, topu bize atıyorlar. Biz kulaklarımızı bunlara kapattık. İşimize bakıyoruz, İzmir'e hizmet ve yatırım getirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.