Başkan Sürekli'den önemli mesajlar

İhaleyi 529 milyon fazla veren firmaya teslim eden kendileri" dedi.

AK Parti İzmir'de, Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantıları mesaisi sürüyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilk olarak katıldığı Bayındır ve Bornova danışma toplantılarından önemli mesajlar verdi. Büyük coşku içinde gerçekleştirilen toplantılarda teşkilata seslenen Sürekli, Buca Metrosu ihalesinin iptal kararı için “Engelleniyoruz” yönündeki değerlendirmelere ilişkin, “Ne istediniz de yapmadık? O metro için imzayı atan Cumhurbaşkanımız. İhaleyi 529 milyon fazla veren firmaya teslim eden kendileri. 'Bu iş direkten döner' dedik, 'Yanlış yapıyorsunuz, İzmir'i zarara uğratmayın' dedik; uyardık. Dinlemediler. Kendi düşen ağlamaz. Engeldir, cezadır derken savunma mekanizmaları çöktü. Halkımız asıl cezayı görmek istiyorsa İzmir Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'li belediyelerin olduğu ilçelerdeki muamelesine baksın" diye konuştu.

"Kişi, kendinden bilir işi"

Bayındır danışma toplantısında yaptığı konuşmada, 22 yıldır yapılan Çiçek Festivali'nin engellenmeye çalışıldığını belirten Kerem Ali Sürekli, şunları söyledi: “22 yıldır destek verdikleri stant maliyetini şimdi üstlenmiyorlar. Varsın üstlenmesinler. Uğur Başkanımız o stantları kuracak, bu festivali de yapacak. Bayındır, Büyükşehir desteği olmaksızın 3 yıldır nefes alıyor, hizmet görüyor. Kim kimi engelliyor ve cezalandırıyor iyi görmek lazım ama kişi kendinden biliyor işi. CHP, İzmir'de yıllardır bu algı yönetimiyle yürütüyor gemisini. Oysa gerçek tam tersi. Bergama'da her kesimi mutlu edecek Millet Bahçesi'ni engelleyen kendileri. Karabağlar'da üniversite projesini, Kiraz'da hastane ve TOKİ inşaatlarını engelleyen onlar. Bayındır'da Adnan Menderes Bulvarı'nın içler acısı hali, sayelerinde İzmir'in dört yanında yaşanıyor. Onlar yapmasın. Onlar kaçsın, beceriksizlerinin üstünü örtmeye çalışsın, ayırsın, engellesin; lafla, safsatayla, makyajla uğraşsın. Biz yaparız.”

"Gerçek çevreci biziz"

Bornova ilçe danışma toplantısında da benzer konulara temas eden Kerem Ali Sürekli, şu ifadeleri kullandı: “CHP zihniyetinin İzmir'deki bu tutumu bir taktik. Bakın Buca Metrosu'na. Daha fazla teklif eden firmaya ihaleyi verip yanlış hesaplarının Bağdat'tan döneceğini bile bile süreci işlettiler. Sanki metronun açılışını yapıyormuş gibi milyonluk reklamlarla, törenle temel attılar. Şimdi, ‘Vay efendim engelleniyoruz' diyorlar. Elinizi kolunuzu bağlayan mı var? İhaleyi usulüne uygun yapsaydınız. Planlamanızı doğru yapsaydınız. İzmirlinin parasını sokağa atarken neredesiniz? Söyleyelim; taktik peşinde. Her işleri zarar ziyan. Ayrıca kılıf bulmakta da üstlerine yok. Kültürpark'ta 72 ağacı kırmızı böcek sarana kadar neredeydiniz? Kesmek en kolayı. Süreci takip edeceğiz tabii ki ama siz değil miydiniz Gezi'de 'Ağaçları kesmeyin' diyerek maşa olan, sokakları ateşe veren. İstanbul'da 112 çınar ağacını katleden biz miyiz? Hani çevreci olan sizdiniz? Şimdi de utanmadan diğer ağaçlara zarar vermesin diye, 'Bakanlık izniyle kestik' diyorsunuz. Bugüne kadar bin 900 tane palmiye kesmişler, 4 bin 500 palmiye ağacı da böceklerden risk altında. Sizin çevreciliğiniz de bu kadar işte. Gerçek çevreci biziz. Tüm bunların bir karşılığı elbette olacak. İzmir, hakkını arar. Her kuruşunun, her ağacının, her taşının hesabını sorar.”

"Hiç arkamızı dönmedik"

Bugüne kadar İzmir'in yararına olacak hiçbir projeye, şehrin hiçbir soruna ve çözümüne arkalarını dönmediklerini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Bizde ayrım olmaz. Bizde millete hizmet vardır. Türkiye'ye, şehirlere hizmet esastır. Bu nedenle de bize uzattıkları eli hiç boş çevirmedik. 'Buca Metrosu için imza' dediler, attık. 'Konak Belediye binası için kredi' dediler, İller Bankası ikiletmedi. 'Konak Tüneli'ni bize verin' dediler, verdik. 'Özkanlar Pazaryeri sorununu çözün' dediler, çözdük. Narlıdere'deki kentsel dönüşümün önünü açtık. 'Uzundere'yi, Aktepe'yi çözemiyor, yapamıyorsanız, bırakın buralardaki kentsel dönüşümü biz yapalım' dedik. Ne işe elini uzatan var ne de çağrımıza kulak veren. 'Çiğli tramvayı' dediler, Genel Başkan Yardımcımız devreye girdi. Belediye Başkanları daha birkaç gün önce Hamza Başkanımıza teşekkür etti. Soyer'in de Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmişliği var ama ne gariptir ki; teşekkür ettikleri şey aynı zamanda ağladıkları şey oluveriyor. Sanıyorlar ki İzmir'i kandırırlar ama İzmir kanmaz. Biz onlara rağmen yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İzmir'in ihtiyaçları için çehresini değiştirmek için çalışıyoruz. İnşallah sonbahara İzmir Şehir Hastanesini de hizmete açmış olacağız. Onlar kumda oynarken, biz üretmeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

"Herkesin emeğine sağlık"

Türkiye'nin her şartta ayakta ve güçlü olduğuna dikkat çeken Kerem Ali Sürekli, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; bugün ekonomide bir dalgalanma yaşanıyor mu? Evet. Sıkıntı var mı? Evet. Ancak, dünyanın en üst düzeyde yaşadığını biz ayaklarımızın üstünde durmayı başararak yaşıyoruz. İşte beka budur. Güçlü bir lider ve güçlü bir devlettir. Bunu da ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı sağlayabilirdi. Kim ne derse desin; pandemi ardından Rusya-Ukrayna Savaşı ile dünyada etkisini devam ettiren ekonomik dalgalanmalı dönem, milletimizin bize duyduğu güven, ülkesinin geleceğine sahip çıkma dirayetinin bir sonucudur. Bu dönemde bizlere düşen de çalışmayı aralıksız sürdürmektir. AK Parti İzmir Teşkilatı asla durmuyor, uyumuyor iyi biliyorum. Herkesin emeğine sağlık. Şimdi mübarek Ramazan ayını karşılıyoruz. Aşımızı, soframızı paylaşacağız. Her an milletimizle, hemşerilerimizle birlikte olacağız. Yine iyi biliyorum ki AK Parti teşkilatları, gönül sofralarında gönül birliği içinde paylaşmanın en güzel örneğini sergileyecek.”