Başkan Sürekli'den yerel idareye "kentsel dönüşüm" tepkisi

İzmir'de bulunan depremzede aileleri ziyaret eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Yerel idarenin, yüzde 80'i dönüşmesi gereken İzmir'de 4 yılda bir tek daire teslim edemediğini görüyoruz. Kentsel dönüşüm adımları atmak yerine kendi etrafında dönen ve başladığı yere dönen bir yerel idare var" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; Adıyaman, Hatay ve Elbistan'dan Dikili ve Aliağa'ya gelen depremzede ve ailelerini ziyaret etti. Dikili ve Aliağa'da ağırlanan ailelerin talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Sürekli'nin gündeminde İzmir'in depremselliği ve bazı kesimlerin hükümete yönelik eleştirileri vardı. İzmir'in deprem bölgesi olduğu gerçeğinin yeni olmadığını belirten Sürekli, “Önemli olan yüzleşmek ve gereğini yapmak. Meseleyi salon toplantılarının ötesine taşımak. Yerel idarenin, yüzde 80'i dönüşmesi gereken İzmir'de 4 yılda bir tek daire teslim edemediğini görüyoruz. Kentsel dönüşüm adımları atmak yerine kendi etrafında dönen ve başladığı yere dönen bir yerel idare var. Ortada, gelecek için yüzde 10'la övünen ama deprem dirençliliği ve kentsel dönüşüme şimdiye kadar yüzde 1 bile bütçe ayırmayan bir belediye var” diye konuştu.

"Gösteriş ve göstermelik rakamlar sarmalı"

İzmir'i yöneten yerel idarenin 4 yıldır gösteriş ve göstermelik rakamlar sarmalı içinde olduğunu belirten Başkan Sürekli, şöyle konuştu:

"Bu yılın bütçesinde özel kalem, reklam ve organizasyon giderleri depremle mücadeleye, kentsel dönüşüme ayırdıkları bütçenin 3'te 1'i. Reklam, tanıtım bütçesi 250 milyon TL iken, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığına 68 milyon TL ayırdılar. Bugün kendi kendilerini alkışlayıp alkış bekledikleri tablo bu. İzmir'in yaşadığı deprem felaketinin üzerinden 2 yılı aşkın zaman geçti. Yaptıkları bir şey yok. Bugün yaşadığımız asrın felaketiyle gündemleri yeniden deprem oldu. Bunlar popülist yaklaşımlar. Altı boş işler. Tıpkı, İZBETON üzerinden yapmaya çalıştıkları kooperatif uygulaması gibi. İzmirlilerin parasıyla kime, neye hizmet edeceği belli olmayan hukuksuz, karanlık girişimler. 2012 yılından bu yana yetkililer, 7 bölgede yapılmayı bekleyen 33 bin bağımsız bölüm var. Bugüne kadar sadece 950'sini yapabildiler. İzmir'in yüzde 80'inin yapı yenilenmesi zorunluluğu varken, bu rakamlar ve oluşturdukları rüzgar tam bir çelişki, tam bir zafiyet içeriyor. Defaten yaptığımız, 'Birlikte çözelim, biz çözelim' çağrılarını da bugüne kadar umursamadılar. Biz, İzmir ve İzmirli hemşehrilerimizin menfaatine olan her konuda destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz."

"Depremin siyasi depreme dönüşmesine izin vermeyiz"

11 ilde acı yüzünü gösteren depremin, siyasi depreme dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, birlik ve beraberlik çağrısını yineledi. Sürekli, ziyaretlerinde bir araya geldikleri depremzedelerin hassasiyet ve güven duygularının zedelenmesine de izin vermeyeceklerini belirterek, "Son olarak Adıyaman, Hatay ve Elbistan'dan Dikili ve Aliağa'ya gelen ailelerimizle birlikte olduk. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın ağırladığı depremzedelerimizi birlikte ziyaret ettik. İl ve ilçe teşkilatlarımız, belediyelerimiz muazzam bir yardım organizasyonu yürütüyor. İzmir'e 35 bine yakın depremzedemiz giriş yaptı. Bir kısmı yakınlarına sığınmakla birlikte, kamusal alanlarımızda barınan çok sayıda depremzedemiz var. Hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Yaralarının sarılacağına duydukları inancı sarsmak, gereksiz kahramanlıklara soyunarak güvenlerini boşa çıkarmak doğru değil. Elbirliği ile mücadele edeceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Sac ayaklarının biri eksik olursa aynı acı tabloyu yaşamamak elde değil. Yeniden yapılanma ve bundan sonrasında adım atabilmek için birlik ve beraberlik şart" dedi.