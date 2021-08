Başkan Togan Demircan'dan toplu sözleşme tepkisi

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, her iki yılda bir olarak kamu işveren heyeti ve yetkili konfederasyonlar arasında gerçekleştirilen ve milyonlarca kamu çalışanı, emekli dul ve yetimi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Demircan'dan 'dayanışma aidatı' tepkisi

Görüşmelerin ‘tiyatroya' dönmeye başladığını belirten Togan Demircan, “Toplu sözleşme masasında diğer konfederasyonlarla ortak hareket etme çağrısında bulunan yetkili konfederasyonun, 2015 yılından buyana sürdürdüğü ‘dayanışma aidatı' talebi, başta ortak hareket ettiği Kamu-Sen Konfederasyonu ve üyeleri ile diğer muhataplarına karşı sergilediği samimiyetsizliğin en büyük göstergesidir. Memurun tüm sorunları bitti, sendikalar her sorunu çözdü, tek problem danışma aidatıymış gibi her platformda her toplu sözleşmede ısıtıp ısıtıp muhataplarının önüne koyulmasını Demokratik Sağlık Sen olarak reddediyoruz. Dayanışma aidatı 2004 yılında Kamu-Sen tarafından talep edildiğinde şiddetle karşı çıkan Memur-Sen tarafından bugün kırmızı çizgi olarak ifade edilmesini ise kamu çalışanlarının takdirine sunuyoruz” dedi.

Konfederasyonlara çağrı

Görüşmelerde şehit sağlık çalışanlarının unutulduğunu görmüş olmanın kendilerini üzdüğünü ve görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ve ailelerinin için de taleplerin olması gerektiğini ifade eden Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplu sözleşmede ifade edilen yüzde 21'lik zam oranı, zaten iki yıllık süreçte hükümet tarafından enflasyon farkı olarak verilmekte. Bu kadar şamata yüzde 1 için mi? Sendika temsilcilerini her toplu sözleşme öncesi çarşı, pazar ve market alışverişlerine davet ediyorum. Reel enflasyonu görüp taleplerini TÜİK oranlarına göre açıklamasınlar. Hükümetin açıklamış olduğu zam teklifi karşısında basın açıklaması kararı alan, lafa gelince milyonları temsil ettiklerini ifade eden lakin mevzu muhatapları olduğunda akşam 18:00'de basın açıklaması kararı alan konfederasyon ve ortaklarına çağrımız kamu çalışanlarını ve emekli, dul yetimi beklentilerinin karşılık bulacağı bir şekilde temsil etmeleridir.”