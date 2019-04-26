Başkan Tugay: "Esnafın sorunlarını çözeceğiz"

Esnafın sorun ve ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üreteceklerini belirten Tugay, talep ve önerilere de açık olduklarını vurguladı.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ve birlik yöneticileri, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Tugay, Mutlu ve yöneticileri dinleyerek, esnafın sorunlarına kalıcı çözümler üreteceklerini belirtti.

Başkan Tugay, "Çok önemli bir sivil tolum grubunun, ekonomik gücün temsilcilerisiniz. Ziyaretinizden onur duydum. Birlikte çalışma konusunda çok istekli olduğumu, sizden gelecek her türlü talep ve öneriye karşı da çok duyarlı olduğumu belirtmek isterim. Önümüzdeki 5 yıl boyunca iş birliği ve uyum içerisinde çalışacağımıza inanıyorum. Hiçbir sorunu görmezden gelmeyeceğiz. Herkesin yararına olacak çözümler üreteceğiz. Bunun için gereken zamanı, iş gücünü ve kaynağı ayıracağız” dedi.

Başkan Cemil Tugay'a görevinde başarılar dileyen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da “İESOB yönetim ve denetim Kurulu üyeleri olarak, İzmir'deki 129 meslek odamız, bin 250 delegemiz ve 300 bin esnafımız adına, Karşıyaka Belediye Başkanı seçilmenizden dolayı sizi tebrik etmeye geldik. Karşıyaka Belediyesi ile işbirliğimizin daha da hızlanarak devam edeceğine dair inancımızla, başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Toplantıda, Bostanlı pazar yerinin çatı kaplamasına ilişkin sıkıntıları aktaran Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen'e de yanıt veren Başkan Tugay, "Yağışlı havalarda hem esnafımız hem vatandaşımız mağdur oluyor. Beni çok sıkan ve üzen konulardan biri. Göstermelik değil, kalıcı çözümler üzerinde çalışıyoruz, size de bilgi vereceğiz. Benzer şekilde diğer pazar yerlerimizle ilgili de çalışmalarımız var" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamında gerçekleşen ziyarete; İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile birlikte Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, Gömlekçiler Odası Başkanı Olgun Aktaş, Mermerciler Odası Başkanı Tayfun Geylan, Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı ve Birlik Başkanvekili Hulusi Demir, Büfeciler Odası Başkanı ve Birlik Başkanvekili Selahattin Arslan, Çiğli Şoförler Odası Başkanı ve Birlik Başkanvekili İbrahim Bayram, Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, Elbiseciler Odası Başkanı Hazım Taşçı, Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Beyen ile Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Akkaya da katıldı.