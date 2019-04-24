Başkan Tugay, ‘iş dünyası' ile buluştu

Merkezi Karşıyaka'da bulunan derneğin yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelen Tugay, kentin sanayi-ticaret potansiyelinin artırılması ve istihdam odaklı projeler üretilmesi için işbirliği çağrısı yaptı.

İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kahvaltıda ağırladı. Derneğin yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelen Tugay, burada yaptığı açıklamada, istihdama değindi. Başkan Tugay, "Birlikte güzel işler yapacağımıza inandığım, bu anlamda en ümitli olduğum konu istihdam. Bu dönemde istihdam sorunu konusunda yaratıcı çözümler üretmeliyiz. Karşıyaka'daki sanayi ve ticaret potansiyelini artıracak projeleri hayata geçirebilmeliyiz. Kentimiz her ne kadar bir sanayi bölgesi değilmiş gibi görünse de bu alanda çok daha güçlü hale gelebileceğimizin bilincindeyiz. İzmir'in beyni Karşıyaka'dır. Önemli yönetimlerde, görevlerde bulunan insanların çoğu ya Karşıyakalıdır ya da şu anda Karşıyaka'da yaşıyor. Karşıyaka bu açıdan çok güçlü bir yer. Bu gücümüzle, hem Karşıyaka'nın hem İzmir'in hem de Türkiye'nin ticaret potansiyelini artıracak, sanayi ile ilgili açılımlar sağlayacak, istihdam alanları açacak, projeler üretecek bir yer olarak görüyorum bu kenti" dedi.

İZİD Başkanı Feyyaz Sungur da, davete katıldığı için Başkan Tugay'a teşekkür ederek, "Başkanımız mazbatayı aldıktan ve koltuğuna oturduktan sonra bizi en çok etkileyen davranışı, kendisine çiçek göndermek yerine bağış yapılmasını istemesi oldu. Duyarlılığı ve yarattığı farkındalık için kendisini kutluyorum, teşekkür ediyorum. Uyum içinde çalışacağımıza ve güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.