Başkan Tugay muhtarlarla buluştu, eşit hizmet sözü verdi

Başkan yardımcıları ve bürokratların da hazır bulunduğu buluşmada birlik ve beraberlik mesajları veren Tugay, ‘tüm mahallelere eşit hizmet' ilkesiyle çalışacaklarını vurguladı.

Hiçbir muhtarı siyasi görüşüne, kökenine, mahallesine ya da kişisel ilişkilerine göre değerlendirmeyeceğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu anlayışla görev süreci boyunca örnek bir uyum sergileyeceklerine inandığını ifade etti. Tugay “Göreve seçilen muhtarlarımızı kutluyor, başarılar diliyorum. En büyük amacım; sizlerle uyum içinde olmak, tüm mahallelere eşit bakarak aynı düzeyde hizmet etmek ve her kesimi kucaklamaktır. Herkese, her siyasi görüşe saygı duyacağız. Belediye çalışmaları açısından bizim partimiz ‘Karşıyaka Partisi'dir” dedi.

İş birliği içinde hayata geçirmek istedikleri çalışmalar olduğunu anlatan Başkan Tugay, ilk etapta her mahalledeki engelli, yatalak ve yardıma muhtaç vatandaşların tespiti için muhtarlardan yardım alacaklarını söyledi. Kendilerine iletilen sorun ve ihtiyaçların çözümü için de birlikte çalışacaklarını anlatan Tugay, şöyle devam etti:

"Seçim döneminde tüm mahallelerimizi ziyaret ettik, sıkıntılarını not aldık. Hiçbirini unutmadık. Tek tek gerekli çalışmaları yapacağız. Sizlerle, güzel işler yapan bir ekip olmayı yürekten diliyorum."

Karşıyaka Muhtarlar Deneği Başkanı Fuat Pusat da, “Bu buluşma için Başkanımız Cemil Tugay'a şahsım ve muhtarlar adına teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.