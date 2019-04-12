Başkan Tugay'dan engellilere özel yüzme havuzu

Cemil Tugay, ilk olarak engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Tugay Karşıyaka'ya iki yeni yüzme havuzu yapacaklarını, birinin sadece engellilere ait olacağını söyledi.

Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve yaklaşık iki saat süren toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tugay, “Birlikte yönetim” anlayışıyla hareket edeceklerini ifade etti. Engelliler konusundaki bilgilerinin sınırlı olduğunu, özellikle ilçede kaç engelli bireyin yaşadığı ve neler yapıldığını bilmediklerini belirten Tugay, buluşmayı bu amaçla düzenlediklerini ifade etti. Tek tek söz alarak sorunlarını dile getiren dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli bireye sahip ailelerin, vefat ettikten sonra çocuklarına ne olacağı konusunda kaygı duyduklarını söyledi. Ayrıca istihdam oluşturulması ve ruhsat verilecek inşaatlarda engellilere uygunluk durumunun araştırılarak daha çok spor alanı oluşturulmasını isteyen temsilciler, hukuki haklarıyla ilgili de yardımda bulunulmasını talep ettiler. Trafikte engelli geçişini önleyenleri uyarmaya yönelik çıkartma çalışması yapılması gerektiğini vurguladılar.

Yol haritası çizilecek

Toplantı sonunda yol haritası çizeceklerini kaydeden Başkan Tugay, sorunların çözümü için istekli ve kararlı olmak gerektiğinin altını çizdi. Özellikle yüzme konusunda çok talep aldıklarını, ilçedeki tek havuzun yeterli olmadığını ve biri engellilere özel iki havuz yapacaklarını müjdeleyen Tugay, şunları söyledi:

“Bu buluşmayla ilgili beklediğim gerçekleşti. Yaşadıklarınızı, taleplerinizi anlattınız ve biz de bunlara yönelik bir yol haritası çizeceğiz. Her şeyi dört dörtlük yapamayız ama istemek, çok çalışmak ve kararlı olmak önemli. İddialı olacağız ve Karşıyaka halkını her zaman bilgilendireceğiz. Sizlerden bir süre sonra tekrar toplantı talep ederiz ve daha somut kararlar alırız. Ancak bu toplantıyla birkaç yıllık yol aldığımıza inanıyorum.”