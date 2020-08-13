Başkan Tunç Soyer: "Burası tarım arazisi olarak Güzelbahçe'de varlığını korumaya devam edecek"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzelbahçe Yelki Mahallesi'nde tarım alanı üzerine kurulmak istenen Go-Kart pistine karşı eylemlerini sürdüren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, bölge halkı ve çevrecileri ziyaret etti. Soyer, “Burası tarım arazisi olarak Güzelbahçe'de varlığını korumaya devam edecek. Elimizden ne geliyorsa yapacağız, omuz omuza sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yelki'deki tarım arazisinde Go-Kart pistiyle ilgili çalışmaların yeniden başlatılması üzerine alanda nöbet tutmaya başlayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, bölge halkı ve çevrecilere destek olmak üzere alana gitti. Go-Kart pistinin yapımına izin veren imar planlarına karşı dava açmaya hazırlandıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer “Halkın iradesine aykırı her türlü rantsal, ticari girişim sonunda duvara toslar. Güzelbahçe'de, İzmir'in hiçbir yerinde buna izin vermeyiz. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu bir araziye marjinal tarım arazisi demek büyük haksızlık ve yanlıştır. Bu yanlışı sürdürmelerine izin vermeyeceğiz ve durduracağız” dedi.

“Hukuki imkânları sonuna kadar kullanacağız”

Güzelbahçe Belediyesi'nin mühürlediği alanda yeniden inşaat çalışmalarına başlatılmak istenmesi üzerine alanda nöbet tutmaya başlayan İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tunç Soyer, sonuna kadar direneceklerini vurguladı. Soyer, “Burası tarım arazisi olarak Güzelbahçe'de varlığını korumaya devam edecek. Bizim asli görevimiz budur. Korumaktır. İyi ki Güzelbahçe'nin güzel insanları bu duyarlılığı gösteriyor, sahip çıkıyorlar. Biz de onlarla omuz omuza sonuna kadar direneceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Soyer yeni dava açacaklarını, gerekiyorsa Güzelbahçe Belediyesi ile ihtiyati tedbir uygulaması için mahkemeye başvuracaklarını ve hukuki imkanları sonuna kadar kullanacaklarını da belirtti.

“Beni kimse belediyede beklemesin”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Bu iş makinaları burada kaldığı sürece beni kimse belediyede beklemesin. Go-kart pistiyle ilgili uzun süredir mücadele ediyoruz. Dün belediyenin kaçak inşaatlar konusunda tek önlemi olan mührümüz jandarma nezaretinde söküldü, yüzlerce jandarma ile kendi topraklarımıza girmek zorunda kaldık ve bölgede kamyonları seyrettik” dedi.

Go-Kart pisti yapılmak istenen alana giden yolun geçtiği arsayı kiralayan ve inşaat kamyonlarının geçişini engellemek için yolu araçlarla kapatan Başkan Mustafa İnce, “Vatandaşlık hakkımı kullanarak bu araziyi kiraladım. Bu araziden Türkiye'nin tüm vatandaşları geçebilir. Sadece Go-Kart pisti yapmak isteyenler geçemez” dedi.