Başkan Uğurlu, 4,5 yıldaki hizmetlerini anlattı

uğurlu toplantıda, 4,5 yılda yaptıkları hizmetleri anlatarak, bir dönem daha göreve talip olduğunu söyledi.

Kentteki basın kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçede 4,5 yıldan beri yaptığı çalışmaları anlatarak, Kemalpaşa Belediyesi olarak basın kuruluşlarına ve basın mensuplarına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Uğurlu, seçildiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "Hacı Bektaş-ı Veli'nin güzel bir sözü var; 'Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur'. Biz bu şehre liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız aşk ve şevk ile 4,5 yıl hizmet ettik. Hamdolsun nüfusumuza ve bütçemize göre Türkiye'nin en yatırımcı ilçelerinden bir tanesi olduk" diye konuştu.

"Bütün ara sokaklara girdik nakış nakış işliyoruz"

İlçede yapılan yol çalışmalarına da değinen Uğurlu, "700 bin metre taş yapıyoruz Kemalpaşa'da. İZSU çalışmalarını yeni bitirdi. Sizlerde yakından biliyorsunuz ki o nedenle yeni başladık. Bu sürece üç yıl önce girmiş olsaydık o yollar tekrar bozulmuş ve savaş alanına dönmüş olacak. Bütün ara sokaklara girdik nakış nakış işliyoruz. Şehrin en işlek iki caddesi var, ikisi de büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanında. Gelin bir benim sorumluluğumdaki ara sokaklara bakın, bir de ana caddelerimize. 4,5 yıldan beri ilçemiz için gece gündüz demeden çalıştık. Rabbim nasip kısmet ederse bir dönem daha milletimize hizmet edeceğiz. Bizim için durduğumuzun yerin hiçbir önemi yok. Büyüklerimiz nerede durup hizmet edeceğimiz takdir ederlerse biz orada durum bu necip millete hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"3 bin konut yıkıp 5 bin, konut yapacağız"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ay sonuna doğru başlayacaklarını belirten Başkan Uğurlu, "Ay sonu itibariyle ihalemizi yapacağız inşallah. Hiçbir siyasetçi seçimlere birkaç ay kala böyle bir risk almaz; ama ben vatandaşlarımız rahata kavuşsun diye elimi bu taşın altına koyacağım. 3 bin konut yıkıp 5 bin, konut yapacağız. Emsal oranları yıktığımız alanın emsal oranının da konut hastamız oluyor, ambulans sokamadığımız sokaklarımız var. İtfaiyenin giremediği, çöp kamyonunu sokamadığımız sokaklarımız var. Rantsal dönüşüm olacakmış. Rantsal dönüşüm deyip oradaki insanları kaderine mi terk edeceğiz. Yerinde kentsel dönüşüm yapacağız. Herkes de yerinde kalacak" dedi.

Kemalpaşa'da her alanda ve Kemalpaşa'nın her yerinde izlerinin olduğunu kaydeden Başkan Uğurlu, "Fiziki yatırımlardan tutunda; eğitim, sağlık, kültür-sanat, peyzaj ve yeşil alan, sosyal tesisler, TOKİ, Yiğitler Barajı, otoban bağlantı yolu gibi hükümet projeleriyle ilçemizi adeta yeniden inşa ettik. Kemalpaşa'da tabiri caizse el değmedik yer bırakmadık. Seçildiğimiz günden bugüne kadar hiçbir zaman bir daha ki dönem kaygısı taşımadık. İnsanoğlu etten kemikten ve nefisten oluşur. Bizimde zaman zaman hatalarımız olmuş olabilir; ama asgari seviyede en az hatayla bu kente ve bu millete hizmet etmek için çalıştık. Sonuç olarak sizler de bizlere bu çalışmalarımızda destek oldunuz. Bu çalışmaları yaparken bize duaları ile güç veren ve arkamızda duran tüm hemşehrilerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.