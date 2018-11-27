Başkan Uğurlu, hemşehri dernekleriyle bir araya geldi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu; yerel buluşmalar, mahalle buluşmaları, esnaf buluşmaları, gençler soruyor, mutlu kadın mutlu toplum programları; esnaf ve ev ziyaretlerinin yanı sıra hem hemşehri dernekleri ziyareti hem de hemşehri dernekleri buluşma etkinlikleri gibi sosyal projelere ağırlık veriyor.

Bu kapsamda Kemalpaşa Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret edip, Kemalpaşa Kütahyalılar Derneği'ni de kahvaltı programında misafir eden Uğurlu, hemşehri derneklerinin önemine vurgu yaptı. Uğurlu, "Hemşehri dernekleri, kuruldukları kentlere kültürel anlamda büyük zenginlikler katar. Aynı şekilde hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar. Bu anlamda yerel yönetim olarak, bizler de hemşehri derneklerine önem veriyoruz. Kemalpaşa, Türkiye'nin her yerinden göç alan, günden güne büyüyen, kozmopolit bir yapıya sahip. Biz de bu yüzden fiziki ve beşeri büyümeyi göz önünde bulundurarak yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Kemalpaşa, İzmir'nin parlayan yıldızı haline gelmiş bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışmayı, Kemalpaşa'nın gelişmesi ve büyümesi anlamında önemli görüyoruz" dedi.

Önce misafir oldu, sonra misafir etti

Sivil toplum kuruluşlarının bir kentin toplumsal nabzını tutan en önemli unsurlar ve ortak karar mekanizmaları olduğunu hatırlatan Uğurlu, "Bu kapsamda; ilçemizde bulunan dernek, vakıf, platform ve toplumsal yapılanmaların fikirleri çok değerli ve bizim için çok önemlidir" şeklinde konuştu.